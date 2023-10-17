Матч отбора Евро-2024 остановили из-за убийства болельщиков: что известно

Матч отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу между сборными Бельгии и Швеции был приостановлен после первого тайма. Команды решили не выходить на поле из-за убийства двух болельщиков скандинавской сборной накануне поединка в Брюселе.

Ситуацию в комментарии изданию Het Nieuwsblad разъяснил президент Шведского футбольного союза (SvFF) Фредрик Райнфельдт. По его словам, решение не доигрывать встречу – было единственно верным, так как игроки обеих команд и болельщики на стадионе находились в шоковом состоянии.

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"Мы слышали, что двое шведов были убиты. Мы не знаем, что произошло и пойманы ли виновные. Игроки решили не доигрывать матч. Здесь 700 шведских болельщиков, они должны быть в безопасности. Полиция сказала, что этот стадион самый безопасный. Никто не знает, как долго это будет продолжаться. Не доигрывать матч было лучшим решением", – сказал функционер.

Отметим, что после остановки встречи болельщики четыре часа ожидали эвакуации со стадиона, а шведы начали снимать с себя любую фанатскую символику. Известно, что преступник сначала выстрелил в автомобиль такси, в котором находились два человека, включая водителя, который пережил атаку. Полиция подозревает в преступлении 45-летнего жителя Схарбеке, который имеет тунисское происхождение.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Беларуси по футболу пропустила два мяча за две минуты и официально лишилась шансов сыграть на чемпионате Европы-2024.

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