Рейтинг ФИФА: где сборная Украины после четвертьфинала Евро-2020

Сборная Украины опустилась на 25-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). До этого наша национальная команда находилась на 24-й позиции.

Как сообщается на официальном сайте ФИФА, с момента последнего обновления, которое вышло 27 мая, Украина набрала 8 очков, но все равно пропустила вперед Японию. Теперь в активе нашей сборной 1523 пункта.

Видео дня

За это время команда, которой руководил Андрей Шевченко, провела 8 поединков. Сначала было сыграно три товарищеских матча: против Бахрейна (1:1), Северной Ирландии (1:0) и Кипра (4:0).

Уже на Евро-2020 Украина провела пять игр: против Нидерландов (2:3), Северной Македонии (2:1), Австрии (0:1), Швеции (1:1 основное время, 2:1 после ОТ) и Англии (0:4). Наша сборная впервые в своей истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы.

Вскоре "желто-синие" продолжат борьбу за попадание на чемпионат мира 2022 года в Катаре. 1 сентября они сыграют с Казахстаном на выезде (124-е место в рейтинге ФИФА), а 4-го примут в домашнем матче французов (3-е место).

Напомним, что 1 августа сборная Украины осталась без главного тренера. Андрей Шевченко объявил об окончании контракта с УАФ, а в организации еще не нашли ему замену.

Как сообщал OBOZREVATEL, главным кандидатом на этот пост является Сергей Ребров, который сейчас возглавляет "Аль-Айн". В клубе из ОАЭ отказались отпускать своего наставника на родину.

Ребров уехал на сборы со своими нынешними подопечными и впервые прокомментировал возможную работу с украинской национальной командой. В УАФ якобы нашли ему замену.