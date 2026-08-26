Многие гадают, для чего в экстренном порядке неожиданно директор ЦРУ Рэдклифф прилетел в Москву. Какие-то надежды даже с этим связывают – на принуждение России к миру.

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Я думаю, все это, к сожалению, напрасно. В действительности, скорее всего, Рэдклифф прилетел в Москву совсем не по поводу Украины, а по поводу тупиковой ситуации, в которую попал Трамп в войне с Ираном.

Видно уже, что Трамп воевать с Ираном больше не хочет, а может быть, и не может. Экономические меры результата не дают. Иран продолжает вытирать о Трампа ноги.

Ядерная программа уже практически забыта, но и Ормузский пролив Иран открывать не собирается. Трамп заявляет, что США полностью его контролируют. Однако по факту Иран контролирует то, что пролив остаётся в основном закрытым. По крайней мере, иранского контроля хватает, чтобы не пропускать 90% судов, которые раньше проходили через этот пролив.

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Поэтому Трамп сейчас, видимо, готов, как утопающий, хвататься за любую соломинку. Я думаю, российские власти, тот же Кирилл Дмитриев, разводят его своими якобы большими возможностями повлиять на иранское руководство: мы, мол, можем вам помочь добиться наконец какого-то соглашения с Ираном в ответ на очередные ваши уступки по Украине. Большой и глупый оранжевый карась, как уже было не раз, видимо, заглотил крючок. Сейчас небольшая вменяемая часть его администрации и европейские союзники будут опять снимать его с этого крючка.