'Хотел бы завершить свою карьеру...' Ребров сделал официальное заявление после поражения в финале Кубка ОАЭ

Украинский главный тренер арабского футбольного клуба "Аль-Айн" Сергей Ребров объявил, что покидает свой пост. Такое заявление 48-летний специалист сделал после поражения в финале Кубка Лиги ОАЭ.

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"Сегодняшний матч для меня считается последним с командой "Аль-Айн", и я хотел бы поблагодарить руководство, игроков, болельщиков и всех, кто работал тут со мной в течение последних двух сезонов. Я хотел бы завершить свою карьеру с этой великой командой", - сказал Ребров.

Большинство СМИ уверены, что следующим местом работы Сергея Станиславовича будет сборная Украины по футболу.

17 апреля появилась информация, что Ребров согласовал условия контракта с Украинской ассоциацией футбола (УФА)

Еще 18 мая авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо утверждал, что в ближайшее время легенда "Динамо" будет представлен новым наставником "желто-синей" сборной.

26 августа Украинская ассоциация футбола (УАФ) назвала состав национальной команды на первые матчи Реброва: "товарняк" с Германией (12 июня) и поединки отборочного турнира к чемпионату Европы-2024 против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня). В список не попал один из лидеров сборной Александр Зинченко, который получил травму.

Как сообщал OBOZREVATEL, под руководством и.о. главного тренера Руслана Ротаня Украина провально стартовала в отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года, проиграв в Англии.

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