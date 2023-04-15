Ребров прокомментировал '10-летний контракт' со сборной Украины

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров в интервью клубной пресс-службе прокомментировал новость о том, что он получил невероятное предложение от Украинской ассоциации футбола (УАФ). Накануне в СМИ разошлась информация о том, что Ребров будет 10 лет тренировать "желто-синюю" команду.

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"Я считаю, что десять лет тренировок сборной — это шутка, а мой контракт с "Аль-Айном" истекает в конце текущего сезона. .До тех пор я тренер этого клуба", - заявил Ребров.

Ранее появилась информация, что УАФ рассматривает альтернативные варианты с приглашением наставника донецкого "Шахтера" Игора Йовичевича или тренера "Ворсклы" Виктора Скрипника.

Напомним, в начале лета сборная Украины сыграет очередные матчи отборочного турнира к чемпионату Европы-2024 с Северной Македонией (16 июня) и Мальтой (19 июня).

Кроме того в СМИ появилась информация о переговорах УАФ с хорватом Славеном Биличем. Кроме того, Сергей Ребров резко отреагировал на слухи о том, что он не возглавит "сине-желтых".

26 марта сборная Украины под руководством тренера Руслана Ротаня без шансов проиграла Англии в стартовом матче отборочного турнира Евро-2024.

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