10 лет: стало известно о новом повороте с назначением Реброва тренером сборной Украині

Главный тренер эмиратского "Аль-Айна" Сергей Ребров получил невероятное предложение от Украинской ассоциации футбола (УАФ) по работе в национальной сборной страны. Легендарный форвард киевского "Динамо", считающийся фаворитом на должность наставника "сине-желтых", получил возможность подписать сверхдолгосрочный контракт.

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Об этом на своей странице в социальной сети Twitter написал арабский журналист Мохаммед Хамад со ссылкой на комментатора Амера Абдуллу. По данным представителя СМИ, Реброву предложили поставить подпись под 10-летним соглашением (вероятно, речь идет о нескольких автоматических продлениях базового контракта).

"Аль-Айн" рассматривает возможность продолжить свое сотрудничество с 48-летним украинским специалистом. В то же время, по данным СМИ, УАФ рассматривает альтернативные варианты с приглашением наставника донецкого "Шахтера" Игора Йовичевича или тренера "Ворсклы" Виктора Скрипника.

Напомним, в начале лета сборная Украины сыграет очередные матчи отборочного турнира к чемпионату Европы-2024 с Северной Македонией (16 июня) и Мальтой (19 июня).

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ появилась информация о переговорах УАФ с хорватом Славеном Биличем. Кроме того, Сергей Ребров резко отреагировал на слухи о том, что он не возглавит "сине-желтых".

26 марта сборная Украины под руководством тренера Руслана Ротаня без шансов проиграла Англии в стартовом матче отборочного турнира Евро-2024.

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