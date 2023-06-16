Ребров принял новое решение по лучшему игроку 'Динамо'

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вернул в состав лучшего футболиста киевского "Динамо" Виталия Буяльского, который был исключен из заявки команды на товарищеский матч с Германией. Наставник "сине-желтых" назвал список игроков, которые смогут сыграть с Северной Македонией в отборе Евро-2024.

Видео дня

Поединок принимает стадион "Тоше Проески" в Скопье. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Северная Македония – Украина. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

Как информирует официальный сайт Украинской ассоциации футбола, Ребров внес в заявку на игру 23 футболистов. В последний момент он отказался от услуг одного из лучших бомбардиров Премьер-лиги Назария Русина из "Зари" и чемпиона Польши в составе "Ракува" Владислава Кочергина.

Заявка сборной Украины на матч с Северной Македонией

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Александр Сваток, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Владислав Ванат, 10. Михаил Мудрик, 11. Артем Довбык, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Виталий Буяльский, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Ефим Конопля, 18. Александр Тимчик, 19. Даниил Игнатенко, 20. Александр Зубков, 21. Георгий Судаков, 22. Николай Матвиенко, 23. Андрей Лунин.

Отметим, что 30-летний Буяльский сыграл лишь 10 матчей за сборную Украины, в которых провел на поле 243 минуты. В минувшем сезоне Виталий провел за "Динамо" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.

Напомним, сборная Украины в стартовом матче отбора Евро-2024 проиграла команде Англии.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины в дебютном матче Сергея Реброва на посту главного тренера упустила победу над Германией.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!