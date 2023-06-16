Северная Македония – Украина: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2024

Сборная Украины по футболу в пятницу, 16 июня, проводит второй матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года. Наша команда под руководством нового главного тренера Сергея Реброва встречается на выезде с Северной Македонией.

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Поединок принимает стадион "Тоше Проески" в Скопье. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Северная Македония – Украина. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

ЕВРО-2024. Отбор

Группа С. 3-й тур

Скопье, стадион "Тоше Проески"

Главный арбитр: Лукас Фендрих (Швейцария), арбитр VAR: Федайи Сан (Швейцария)

Северная Македония – Украина – 0:0

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11,5 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Ребров определился с заявкой на игру. Отцепил Кочергина и Русина. Зато вернулся Буяльский.

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Александр Сваток, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Владислав Ванат, 10. Михаил Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Виталий Буяльский, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Ефим Конопля, 18. Александр Тимчик, 19. Даниил Игнатенко, 20. Александр Зубков, 21. Георгий Судаков, 22. Николай Матвиенко, 23. Андрей Лунин.

12 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Приветствуем всех болельщиков сборной Украины. Сине-желтая команда сегодня дебютирует с Сергеем Ребровім в официальной игре. Наши футболисты выиграли все три очных противостояния с македонцами, но игра в Скопье будет непростой.

Украина в стартовой встрече квалификации проиграла Англии, а их балканские соперники нанесли поражение мальтийцям. Задача подопечных Реброва очевидна – их устроит только победа.

Параллельно с игрой в Скопье в Валетте Мальта принимает Англию. Италия пропускает июньское окно из-за участия в финале четырех Лиги наций. Накануне подопечные Роберто Манчини проиграли Испании, не смогли попасть в решающий матч турнира и теперь поборются за "бронзу" с Нидерландами.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины в дебютном матче Сергея Реброва на посту главного тренера упустила победу над Германией.

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