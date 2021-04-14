Определились полуфиналисты Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов в среду, 14 апреля, состоялись ответные матчи 1/4 финала. К компании ПСЖ и "Челси", которые днем ранее вышли в полуфинал, присоединились испанский "Реал" и английский "Манчестер Сити".

Мадридцы откатали нулевую ничью с "Ливерпулем" (первый матч закончился победой 3:1) , а "горожане" смогли дожать неуступчивую дортмундскую "Боруссию", выиграв как и в первой игре со счетом 2:1.

В матче "Реал" – "Ливерпуль" гости с первых минут шокировали своей агрессией и давлением. Уже на 2-й минуте Салах после передачи Мане мог открывать счет, но его удар с периметра отбил ногой Куртуа. Спустя 10 минут уже Милнер мог забивать, но снова выручил голкипер сборной Бельгии.

Лишь к центру тайма "сливочным" немного удалось отодвинуть игру от своих ворот и на 20-й минуте Бензема смог создать первый и как оказалось единственный опасный момент первой половины.

Французский футболист убежал от двух защитников, но его выстрел приняла на себя штанга.

Англичане продолжали владеть инициативой, но очень торопились в заключительных фазах своих атак, что нивелировало все попытки забить гол.

После перерыва ситуация не поменялась. Вновь "Ливерпуль" организовал стартовый штурм, который завершился ничем и вновь "Реал" выглядел беспомощно, безуспешно пытаясь связать 2-3 паса во что-то осмысленное.

За весь второй тайм хозяевам так и не удалось создать нечто по-настоящему острое.

"Ливерпуль" Англия – "Реал Мадрид" Испания 0:0 (0:0, 0:0)

Ливерпуль – Алиссон, Кабак (Диогу Жота, 60), Робертсон, Филлипс, Александер-Арнолд, Фабиньо, Милнер (Тиаго Алькантара, 60), Мане (Окслейд-Чемберлен, 82), Вейналдум, Салах, Фирмино (Шакири, 82).

Реал Мадрид – Куртуа, Начо, Менди, Милитао, Вальверде, Кроос (Одриосола, 72), Каземиро, Винисиус Жуниор (Родриго, 72), Модрич, Асенсио (Иско, 82), Бензема.

Предупреждения: Каземиро (25), Робертсон (25), Филлипс (59).

В параллельной встрече "Манчестер Сити" пропустил уже в дебюте. На 15-й минуте Холанд создал момент для Дауда – его удар накрыли, но подобрал Беллингем и вторым касанием выкрутил точно в дальнюю девятку – 1:0.

Пропущенный гол обозлил английских футболистов, которые устроили "Боруссии" большие проблемы, прижал ее к воротам. На 38-й минуте Зинченко мог забивать головой. но его удар под перекладину потащил Хитц.

Во втором тайме "Сити" продолжил играть первым номером. На 51-й минуте игрок сборной Украины после рикошета заставил голкипера работать, а спустя 60 секунд Джан пытался сыграть головой в своей штрафной и зацепил мяч рукой.

Пенальти реализовал Марез – 1:1.

Немцы бросились забивать необходимый второй гол, который перевел бы матч в овертайм, но вместо этого пропустили сами.

На 75-й минуте голкипер "Дортмунда" не увидел удар во вратарский угол после розыгрыша с углового и Фил Фоден сделал счет 1:2.

"Боруссия" Д Германия – "Манчестер Сити" Англия 1:2 (1:0, 0:2)

Голы: 1:0 – 15 Беллингем, 1:1 – 55, пенальти Марез, 1:2 – 75 Фоден.

Боруссия Д – Хитц, Морей (Тиггес, 81), Аканджи, Хуммельс, Геррейру, Дауд (Азар, 76), Беллингем (Брандт, 81), Кнауфф (Рейна, 68), Джан, Ройс, Холанд.

Манчестер Сити – Эдерсон, Стоунз, Уокер, Рубен Диаш, Зинченко, Фоден, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри, Марез (Стерлинг, 88), Гюндоган.

Предупреждение: Беллингем (39).

Накануне в 1/2 финала вышли французский ПСЖ и английский "Челси". Таким образом полуфинальные пары выглядят следующим образом:

ПСЖ – "Манчестер Сити" и "Реал Мадрид" – "Челси". Первые игры намечены на 27 апреля. Ответные – на 4 мая.