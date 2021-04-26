"Реал" – "Челси": букмекеры дали прогноз на полуфинал Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" считается фаворитом противостояния с лондонским "Челси" в первом четвертьфинале Лиги чемпионов.

Команды сыграют в столице Испании на поле стадиона "Альфредо Ди Стефано" во вторник, 27 апреля. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Ставки на победу "Реала" принимаются с коэффициентом 2,35. Ничья оценивается котировкой 3,10. А показатели на успех лондонского клуба достигают уровня 3,30. При этом аналитики уверены в том, что игр не получится результативной. На то, что команды забьют не более двух голов предлагается коэффициент 1,61.

Отметим, что команды лишь однажды встречались на официальном уровне. В 1998 году соперники оспаривали Суперкубок УЕФА. Тогда сильнее были англичане, которые добыли минимальную победу благодаря голу Густаво Пойета.

Как сообщал OBOZREVATEL, лондонский "Челси" вышел из состава основателей Европейской футбольной Суперлиги. В свою очередь "Реал" остался среди участников скандального турнира.