Ракицкий, отказавшийся от ''Шахтера'' ради Турции, попросился назад к ''горнякам'' и уже согласовал контракт – СМИ

Центральный защитник Ярослав Ракицкий продолжит карьеру в "Шахтере", сообщает Terrikon. По информации СМИ, 33-летний экс-футболист сборной Украины уже согласовал условия контракта и подпишет договор с "горняками" в зимнее трансферное окно.

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В ближайшие дни Ярослав присоединится к донецкому клубу на сборе в турецком Белеке.

23 июля прошлого года Ракицкий подписал годичный контракт с турецким "Адана Демирспором", но продержался в команде лишь 4 месяца. За это время сыграл в 9 матчах, сделал 1 ассист и получил 4 желтых и 2 красных карточки.

Ранее была информация, что Ярослав близок к возвращению в "Шахтер", даже была названа приблизительная зарплата футболиста в донецком клубе, однако в последний момент выбрал более стабильный вариант. По информации различных СМИ на решение футболиста не выступать в Украине повлияла семья.

Официально Ракицкий дебютировал за основную команду "горняков" 15 августа 2009 года в матче Кубка Украины. И выступал за "оранжево-черных" до своего перехода в питерский "Зенит" в январе 2019 года.

За донецкий клуб защитник провел 326 матчей, забил в них 14 мячей и завоевал 19 трофеев, в том числе 8 раз становился чемпионом Украины.

Также были сведения, что бросивший "Зенит" Ракицкий хочет вернуться в сборную Украины, ведь до своего переезда в Питер он являлся одним из столпов обороны национальной команды. Но не вызывался после решения играть в России.

Бывший футболист "Динамо" Александр Алиев заявил, что Ракицкий очень хочет приехать в Киев, вступить в ВСУ и идти воевать

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