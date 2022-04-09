Ракицкий переходит в "Шахтер"

Директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна сообщил, что Ярослав Ракицкий в ближайшее время присоединиться к команде. Предыдущим клубом 32-летнего защитника был питерский "Зенит", но после начала войны в Украине Ракицкий уехал из России.

Кроме Ракицкого, в украинский клуб прибудет Марлон. Также с большой вероятностью за "Шахтер" будут продолжать выступать Соломон и Фернандо.

"Некоторые легионеры "Шахтера" уже подписали контракты с другими командами, некоторые сказали, что не вернуться. Я отношусь к этому нормально. Эти игроки многое сделали для "Шахтера". Кто-то меньше, кто-то больше. Но это их решения. Я его уважаю. Возможно, я не согласен, но я его (решение) уважаю. Ждем нашего бывшего игрока и легенду "Шахтера" – Ракицкого, чтобы он с нами играл", – заявил Срна в эфире "Футбол News".

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"Сделаем хорошую украинскую команду, которая будет представлять Украину", – добавил хорват.

В системе донецкого "Шахтера" Ракицкий находился с 13 лет. Прошел путь до игрока основного состава команды.

С 2006 по 2019 года вместе с "Шахтером" становился семикратным чемпионом Украины, шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка Украины, провёл за клуб 326 матчей и забил 14 мячей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 апреля вице-президент "Металлиста" Евгений Красников рассказал, что Ярослав Ракицкий, который поддерживает форму в харьковском клубе, хочет вернуться в сборную Украины.

​14 марта Ракицкий, который три года отыграл за питерский "Зенит", призвал Россию оставить его страну в покое. Бывший защитник национальной сборной отметил, что сейчас невозможно молчать.

Ракицкий перешел в "Зенит" из донецкого "Шахтера" за 12 миллионов евро. За три года в составе российской команды украинский защитник отыграл 108 матчей, забил семь мячей и сделал 15 передач во всех турнирах.

Ракицкий сыграл за сборную Украины 54 матча, забил 4 гола. Последний матч в сборной 30-летний футболист провел 16 октября 2018-го против Чехии (1:0). После перехода в "Зенит" в Ярослав не получал вызов в сборную.

В ноябре 2019-го Ракицкий сделал заявление о завершении карьеры в сборной Украины по футболу.