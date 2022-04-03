Бросивший "Зенит" Ракицкий хочет обратно в сборную Украины, – Красников

Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников рассказал, что Ярослав Ракицкий, который поддерживает форму в харьковском клубе, хочет вернуться в сборную Украины. Красников прокомментировал слова телеведущего Виктора Цыганыка о том, что Ракицкий предатель.

Журналист вспомнил свой разговор нескольколетней давности, когда Красников назвал Ярослава нормальным парнем, что когда вопрос станет ребром он сделает правильный выбор.

"И когда Ракицкий ушел из "Зенита" я вспомнил этот разговор. И действительно адекватный человек", - заявил Цыганык.

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"Более чем. Да, в "Шахтаре" в тот момент были сложности и были другие проблемы. Он уехал из донецкого клуба, когда Фонсека не видел его в команде. К тому же "Зенит" – клуб серьезный , который играет в Лиги чемпионов. Но когда вопрос стал ребром, человек расторг контракт. Причем очень серьезный контракт, я знаю. Он расторг его и уехал и сейчас он учит молодежь в "Металлисте" и находится в прекрасной форме", – отметил вице-президент "Металлиста" в эфире Youtube-канала "Цыганык Live".

Красников заявил, что недавно разговаривал с ним.

"Какая позиция у него? Он хочет играть в футбол. Он не говорит этого, но был бы очень рад, если бы его вызвали в сборную. Мне этого тоже хотелось бы. Парень по футбольным качествам и по тем поступкам, что он совершил, он заслужил. А вызовет / не вызовет – это уже вопрос к главному тренеру, как он видит", – подытожил Красников. ​

​14 марта Ракицкий, который три года отыграл за питерский "Зенит", призвал Россию оставить его страну в покое. Бывший защитник национальной сборной отметил, что сейчас невозможно молчать.

Ракицкий перешел в "Зенит" из донецкого "Шахтера" за 12 миллионов евро. За три года в составе российской команды украинский защитник отыграл 108 матчей, забил семь мячей и сделал 15 передач во всех турнирах.

Ракицкий сыграл за сборную Украины 54 матча, забил 4 гола. Последний матч в сборной 30-летний футболист провел 16 октября 2018-го против Чехии (1:0). После перехода в "Зенит" в Ярослав не получал вызов в сборную.

В ноябре 2019-го Ракицкий сделал заявление о завершении карьеры в сборной Украины по футболу.

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