Бывший футболист сборной Украины Сергей Нагорняк уверен, что российских спортсменов, которые молчат о полномасштабном вторжении войск РФ в нашу страну, необходимо отправлять вслед за русским кораблем. Экс-хавбек с трудом подобрал словам, оценивая россиян, которые поддерживают войну.

Нагорняк считает, что всю страну-агрессора необходимо оставить в абсолютной международной изоляции.

"Есть только единицы тех, кто осмелился высказаться против войны. Из футбольных людей только Федор Смолов, если я не ошибаюсь, высказался против этой агрессии. Все остальное — это биомасса. Пусть играют в своем вонючем местном чемпионате. Россию нужно изолировать, тогда всему миру станет легче", — цитирует Нагорняка "Команда1".

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Не так давно капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко поблагодарил Смолова за то, что тот выступил против войны в нашей стране.

Напомним, что российская футбольная сборная была отстранена ФИФА от участия во всех международных соревнованиях из-за нападения войск РФ на Украину.

Позже спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию Российского футбольного союза.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее легенда "Динамо", предавший Украину, назвал дисквалификацию сборной России санкциями "против культуры и экономики".