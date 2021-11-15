Провал сборной России и неудача Роналду: результаты отбора ЧМ-2022 14 ноября

В европейской квалификации на чемпионат мира по футболу-2022 в воскресенье, 14 ноября, состоялись 10 поединков. Были сыграны матчи в группах А, В, J и H.

Самой драматичной вышла встреча в Сплите. Там местная сборная Хорватии в игре с Россией доминировала все игровое время, но забить смогла благодаря помощи соперника. На 81-й минуте российский футболист забил гол в свои ворота. Из-за этого подопечные Карпина не смогли занять первое место.

Также стоит отметить драму в Лиссабоне, где сборная Португалии проиграла Сербии, пропустив гол на 90-й минуте. Роналду и Ко сыграют в стыковых матчах.

Видео дня

Португалия – Сербия 1:2 (1:1, 0:1)

Голы: 1:0 – 2 Саншеш, 1:1 – 33 Тадич, 1:2 – 90 Митрович.

Португалия – Руй Патрисиу, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Мендеш, Фонте, Моутинью (Пальинья, 64), Данилу Перейра (Андре Силва, 90), Бернарду Силва (Бруну Фернандеш, 64), Саншеш (Рубен Невеш, 84), Диогу Жота (Жоау Феликс, 83), Роналду.

Сербия – Райкович, Миленкович, Павлович, Велькович (Спайич, 65), Лукич, Костич (Йович, 89), Милинкович-Савич, Живкович (Радонич, 69), Гудель (Митрович, 46), Тадич, Влахович.

Предупреждения: Жоау Канселу (8), Гудель (13), Моутинью (61), Павлович (66), Саншеш (67), Миленкович (70), Митрович (90).

Люксембург – Ирландия 0:3 (0:0, 0:3)

Испания – Швеция 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 86 Мората.

Испания – Унаи Симон, Пау Торрес, Альба, Аспиликуэта, Лапорт, Бускетс, Солер (Мерино, 73), Ольмо (Мендес, 90), Гави (Родри, 90), Сарабия (Мората, 59), де Томас (Родриго, 60).

Швеция – Ольсен, Линделеф, Аугустинссон, Нильссон, Крафт (Ольссон, 85), Кулусевски (Квайсон, 64), Экдаль, Форсберг (Сванберг, 63), Ольссон, Классон, Исак (Ибрагимович, 73).

Предупреждения: Крафт (77), Мендес (90).

Греция – Косово 1:1 (1:0, 0:1)

Лихтенштейн – Румыния 0:2 (0:1, 0:1)

Армения – Германия 1:4 (0:2, 1:2)

Голы: 0:1 – 15 Хавертц, 0:2 – 45, пенальти Гюндоган, 0:3 – 50 Гюндоган, 1:3 – 59, пенальти Мхитарян, 1:4 – 64 Хофманн.

Армения – Бучнев, Ароян, Чалишир, Тертерян, Маргарян, Удо (Григорян, 84), Восканян, Байрамян (Селараян, 69), Сперцян, Мхитарян (Григорян, 77), Адамян (Бриаско, 69).

Германия – тер Стеген, Керер, Та, Гинтер, Раум, Хавертц, Хофманн (Баку, 84), Сане (Брандт, 60), Гюндоган (Арнольд, 60), Мюллер (Нмеча, 60), Нойхаус (Фолланд, 73).

Предупреждения: Восканян (45), Нойхаус (58), Арнольд (68).

Северная Македония – Исландия 3:1 (1:0, 2:1)

Хорватия – Россия 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 81, автогол Кудряшов.

Хорватия – Грбич, Ловрен, Юранович (Брекало, 75), Гвардиол, Соса, Брозович, Модрич, Перишич, Пашалич (Ливая, 75), Влашич (Петкович, 58), Крамарич (Станишич, 86).

Россия – Сафонов, Кудряшов, Джикия, Дивеев, Караваев, Фомин (Глебов, 80), Баринов, Бакаев (Мостовой, 78), Головин (Чистяков, 57), Ионов (Зобнин, 57), Смолов (Заболотный, 57).

Предупреждения: Головин (51), Смолов (55), Ливая (89), Грбич (90).

Словения – Кипр 2:1 (0:0, 2:1)

Голы: 1:0 – 48 Зайц, 2:0 – 84 Гнезда-Черин, 2:1 – 89 Какулис.

Словения – Облак, Балковец, Стоянович, Карничник, Бийол, Куртич, Гнезда-Черин, Вербич (Ловрич, 31), Иличич, Зайц (Штулац, 84), Целар (Врховец, 90).

Кипр – Михаил, Антониадис, Лайфис, Андреу, Артиматас, Кастанос, Ционис (Эфрем, 74), Авраам (Шполярич, 90), Папулис (Какулис, 81), Сотириу, Деметриу.

Предупреждения: Куртич (31), Андреу (36), Артиматас (40), Стоянович (45), Кастанос (83).

Мальта – Словакия 0:6 (0:3, 0:3)

​Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 16 ноября, свой заключительный поединок в отборе на ЧМ-2022 проведет и Украина.

У подопечных Петракова есть несколько условий, при которых они попадают на мундиаль.

Уже были опубликованы названия телеканалов, которые организуют трансляцию, а также прогноз букмекеров на матч.