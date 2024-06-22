Провал главных фаворитов, камбэк Украины, интрига в каждой группе. Итоги 2-го тура группового этапа Евро-2024

Только 3 команды обеспечили выход в плей-офф – и это невероятный результат. Второй тур, в котором должны проходить дальше около шести команд, подарил нам кучу сюрпризов. Интриги теперь разошлись на максимум и в этом материале разбираемся в главных моментах. OBOZ.UA подводит итоги второго тура группового этапа Евро.

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Сложнейшая ситуация для Украины

Второй матч Украины на Евро получился лучше: наконец-то была какая-то общая игра, Трубин надежно закрыл ворота, а под конец игры мы еще и увидели, как желто-синие могут прессинговать. И, наконец, подопечные Реброва выиграли. Хотя в первом тайме пришлось изрядно понервничать: пропущенный мяч от Шранца получился как некий стандарт – привычная проблема национальной сборной.

Настоящая реализация пришла, когда украинцы вернулись в более привычный футбол и начали обдуманно комбинировать. Шапаренко, сохранявший всю энергию на второй тайм, забросил хейтеров подальше голом и роскошным пасом на Яремчука. Хотя над отдельными моментами нужно еще хорошо поработать – здесь мы разбирали, как удалось переиграть Словакию и какие места можно усиливать. Верим и в медиков, которым срочно нужно довести до стартовой кондиции Миколенко и Цыганкова.

Словакия – Украина 1:2 (1:0; 1:2)

Голы: Шранц, 17 – Шапаренко, 54; Яремчук, 80

Вчера вечером сыграли последний матч второго тура - это была игра группы Е. Бельгия красиво разобралась с Румынией 2:0 с голами Тилеманса и де Брюйне. Румыны играли не менее хорошо, но им не хватило нрава, а также свободного места на поле, потому что Тилеманс не только забивал, но и в защите помогал. Теперь задача Украины усложнилась максимально: нам нужно только выигрывать бельгийцев, ничья не оставит шанс ни на плей-офф, ни на третье место для второго шанса. Еще и показатели мячей ужасающие: "-2" это очень много, учитывая, что 3 из 6 сборных на третьих местах имеют в этой графе ноль или положительный показатель.

Польша первая (и пока единственная) вылетела с Евро

До начала турнира Польша не была фаворитом выхода группы и все ждали решающий матч против Австрии. Даже когда им не повезло с нидерландцами (два коварных рикошета), надежды поляков были направлены на второй тур. Но, как сказал Петр Зелински, команда спала в начале игры и даже когда забила - не смогла полностью контролировать ситуацию. Развалилось все во время пенальти, когда Щенсны привез и не потащил. Голкипер среди игроков, которые заканчивают на этом Евро свою карьеру и он досрочно сделал это первым. С финальным свистком минимальная надежда осталась, Нидерланды или Франция могли выиграть и оставить шанс на победу над французами. Однако в этой игре произошла нулевая ничья. Так Польша стала первой командой с билетами в Варшаву.

Даже математически им ничего не светит: то же поражение от Австрии не позволяет подняться на третье место даже в случае гипотетического успеха в матче с французами. За очными встречами именно австрийцы будут на позиции попадания в дополнительную таблицу 3-х мест. Поляки стали первой командой, которая не продолжает бронирование гостиницы уже сейчас и последний тур группового этапа сугубо формальный.

Только три сборные вышли дальше

После второго тура групп мы имеем только три сборные, которые смогли гарантировать себе выход в плей-офф. Германия поиздевалась над Шотландией в первом туре, поэтому на второй была не столь активна: ограничились двумя голами Венгрии. Этого было достаточно, чтобы Кроос снова набрал почти идеальную результативность по пасам. Также это настоящий праздник для хозяев турнира, впервые за 10 лет имеющих шансы не на словах, а на деле дойти по меньшей мере до полуфинала.

Испания прошла дальше на стиле: пусть счет 1:0 не вводит вас в заблуждение, ведь это была очень красивая победа, где итальянцев не подпустили к воротам Симона ни на метр. Последний матч тура против Албании – отдых, сдвинуть Фурию Роху с первого места не удастся никому.

Португалия имела некоторые сложности против Чехии, но вчера вечером вышла на поле побеждать Турцию. 3 удара по воротам – 3 гола, даже автогол спровоцировали (очередной для турнира). Криштиану остается без забитых мячей и до сих пор не может сравниться с отметившимся на трех последних ЧМ и ЧЕ под Шакири, однако имеет ассист.

Англия и Франция могут не выйти из своих групп

А вот главные фавориты, которых до сих пор такими считали после первого тура, все больше становятся разочарованием. Англия против Дании первой забила силами Кейна, хотя также быстро пропустила от Юльманна. Что говорить, если лучший игрок у них вратарь Пикфорд, а опорники скандинавов были на голову выше англичан. Львы остаются на первом месте только потому, что больше никто в группе не выигрывал.

Франция же показала, что без Мбаппе у нее нет четкого рисунка. Ничья против Нидерландов была на уровне матча Италии против Испании, так же красиво тактически и невероятно увлекательно. Однако впечатление осталось таким: красивый гол от Симонса в ворота Меньяна нужно было засчитывать даже с тем офсайдом, оранжевые наиграли на него. Это была репетиция сложного соперника для обеих команд – и французы тест собственных сил провалили.

Главные матчи третьего тура

Фактически это будут почти все встречи. Конечно, все наши эмоции будут направлены на игру сборной Украины: наш матч пройдет в последний день группового этапа, 26 июня в 19:00. Другая дуэль группы – Румынии против Словакии – будет идти параллельно. Среди других игр особенно интересными обещают быть пары Англия – Словения, Хорватия – Италия и Чехия – Турция.