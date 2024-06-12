Кроос, Щенсны и не только. Легенды, завершающие карьеру на Евро-2024

Евро-2024 уже сейчас обещает стать грандиозным футбольным праздником. Германия принимает чемпионат и хочет быть не только сильным претендентом на выигрыш, но и организатором турнира. Но она уже, к его началу, вырывается в лидеры по количеству футболистов, которые сейчас завершат свои выступления за национальные сборные! А рядом собралась еще группа топовых персон. OBOZ.UA собрал именитых игроков, которые больше не сыграют за свои страны после этого Евро.

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Тони Кроос (Германия)

Безусловно, в первую очередь мы все вспомним Тони Крооса. Легендарный немец дошел до кондиции "теперь уж точно" и повесит бутсы на гвоздь после этого Евро. Гениальный футболист объявлял об уходе из сборной Германии в прошлом розыгрыше, когда Бундестим показала откровенно плохой результат. Но на этот раз все сложилось так, как хотелось бы многим знаменитым игрокам: тренер лично пригласил его вернуться. У Нагельсманна был откровенный разговор с полузащитником и в этом году мы точно увидим его на по меньшей мере трех матчах высшего качества.

У Крооса действительно великая карьера. 34-летний игрок на пике завершил десятилетнюю каденцию в мадридском "Реале". Он сам писал, что карьера футболиста завершится этим летом после чемпионата Европы и именно сливочные будут последним клубом. А домашний Евро-24 (на котором у его сборной есть неплохие шансы на выигрыш) станет последним крупным турниром.

Это именно тот случай, когда завершение выступлений будет действительно со знаком плюс. Из клуба немец идет победителем Лиги Чемпионов (в общей сложности 4 выигрыша), неоднократным триумфатором Ла Лиги, обладателем четырех Суперкубков Испании и УЕФА. И это еще не говоря об одиннадцати трофеях во времена "Баварии", среди которых также есть победа в ЛЧ. На национальном уровне у Крооса более ста выступлений за Германию и выигрыш на ЧМ-14. Через десять лет он может добавить в свою копилку первый кубок чемпионата Европы.

Мануэль Нойер (Германия)

Не далеко отходим от Бундестим, ведь и Нойер планирует завершить карьеру! Чемпионат Европы, вероятнее всего, станет для него последним международным турниром. Сам Мануэль пока ничего об этом не говорил, но пишут о таком журналисте Bild Sport, да и возраст уже указывает на то, что пришло время уйти.

За немцев Нойер провел 118 игр и готовится добавить не менее 3 во время группового этапа. Кажется, что он играет вечность, ведь начинал аж в 2009 году! За это время было четыре чемпионата мира и три Евро; это выравнивает цифры. Мануэль – дважды бронзовый призер в Европе и победитель ЧМ-2014. Но за столь долгую карьеру действительно пришло время расплаты – источники говорят, что вопрос ухода из сборной он планирует уже давно и действительно готов сосредоточиться на другом будущем. Тогда это будет открытие долгожданной тропы возможностей для тер Штегена, ведь второй вратарь в Германии также не молод, а за 12 лет собрал всего 40 выступлений.

Однако, в отличие от Крооса, 38-летний вратарь еще не заявляет о завершении карьеры вообще. Да, есть моменты, когда он уже не тянет темповность и может допускать катастрофические ошибки (как в матче с Украиной и незащитанным голом Довбика), но "Бавария" верит в лучшего полевого голкипера и не собирается от него отказываться. Там есть одиннадцать чемпионств в Бундеслиге, многочисленные внутренние кубки, а еще по два трофея Лиги Чемпионов, Суперкубка УЕФА и КЧС. В следующем сезоне конкуренция будет сильнее - вратарь должен сражаться не только с желтой "Боруссией" и "Байером", но и с "Штутгартом" и "Айнтрахтом".

Войцех Щенсны (Польша)

Не менее легендарный голкипер будет завершать свои выступления за сборную именно на Евро-24. Войцех Щенсны прочно ассоциируется с успехами Польши в последние годы – восемь десятков игр и, пожалуй, персонально важнейшая в последние годы игра против Вельса. Команда будто не была готова к решающей битве и только Войцех стоял до последнего. Отбив все удары в створ, он довел команду до серии пенальти и драматически парировал последний удар.

Щенсны действительно ставил этот матч для себя последним. Но квалификация на Евро подвинула план завершения карьеры за поляков – еще три игры у него точно будет.

"Я уйду из сборной Польши после Евро-2024. Никто не сможет убедить меня изменить это решение, моя семья уже знает о таких планах. Нет смысла начинать новый цикл с подготовкой к чемпионату мира, если я не закончу его. Стоит ли мне остаться в национальной сборной и сыграть несколько матчей Лиги наций? Думаю, лучше поручить подготовку к новым турнирам другим". - Войцех Щенсны

Наравне с успехами в Польше он важен и для "Ювентуса": три Скудетто, три Кубка, а еще - статус лучшего голкипера Серии А. Хотя вспомните времена "Арсенала", где поляк зажег свою звезду. Говорят, что канониры хотят его вернуться. Таким образом, 34-летний вратарь может стать заменой Рамсдейлу и поиграть первым номером за бывшую лондонскую команду.

Оливье Жиру (Франция)

Еще одна известная фигура, теперь по французскому футболу. Жиру символизирует собой стремление к достижению результата, именно поэтому Оливье – лучший бомбардир в истории Франции. Он может попытаться увеличить отрыв от уносимого вдогонку Мбаппе. Конкуренция будет безумна: в заявке трехцветных восемь нападающих, и кажется, уважение от тренерского штаба Жиру получит и 57 не будет для него финальной цифрой в графе "голы за сборную". Француз сам подчеркнул, что нужно освобождать место для молодых футболистов и хочет пойти на пике, чтобы его запомнили без того лишнего сезона. Поэтому это Евро станет завершающей песней перед бутсами на гвозди.

Да и на клубном уровне он тоже дошел до состояния логического завершения. Сначала спас "Милан" (где все говорили о ненадобности нападающего), Оливье отправляется за океан - о трансфере француза уже объявил клуб МЛС. "ЛА Гелекси" станет следующей, а возможно и последней остановкой для 37-летнего француза.

Его карьера – каноническая. Жиру не дошел до уровня Роналда или Месси, однако запомнится тем, что брал медали всех главных турниров. Он - чемпион мира 2018 и серебряный призер Европы 2016. Похоже, пришел тот год и тот момент, когда есть возможность в золотой кубок ЧМ и Лигу наций добавить на собственную полочку золотой кубок и европейского континента.

Лука Модрич (Хорватия)

Как ни немец, так игрок "Реала". Главная персона центра поля мадридцев тоже с высокой вероятностью этим летом завершит выступления за Хорватию. Местные СМИ еще в январе писали, что Модрич хотел выиграть несколько трофеев перед уходом из футбола. И это ему удается с дерзостью: еще одна Ла Лига, еще одна Лига Чемпионов. А теперь будет попытка выиграть Евро, ведь хорваты столько раз останавливались в шаге от желаемой победы, хоть букмекеры и не ставят их в фавориты турнира из-за груды препятствий. Самая первая из них группа смерти – за две путевки в плей-офф нужно бороться с Испанией и Италией (а еще Албанией).

Разминка уже состоялась: Хорватия в товарняках обыграла Португалию 2:1, где сам Модрич забил с пенальти. 38-летний полузащитник не провел полный матч, ведь его лучшие качества хранят в полной готовности именно к Евро. Представьте, что Лука играет за балканцев 18 лет! Не все игроки на клубном уровне достигают такой продолжительности карьеры, но Модрич неустанен. 174 игры и 24 гола, а еще – бесчисленное количество созданных моментов и номинаций на звание лучшего игрока. Все главные победы произошли с "Реалом" - 6 ЛЧ, 5 КЧС, четыре Ла Лиги, семь внутренних кубков.

Но и за сборную есть две медали – серебро и бронза ЧМ. Успехов в Европе не было, и кажется, этот вопрос решаем. Если пройти группу или даже выиграть ее, то Хорватия будет готова уничтожать всех на этом Евро. Модрич снова будет капитаном и последнее Евро ему хочется запомнить самому. И даже медали турнира уже станут отличным закрытием невероятной карьеры игрока поколения.