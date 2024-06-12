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Кроос, Щенсны и не только. Легенды, завершающие карьеру на Евро-2024

Артём Россинский
Футбол
6 минут
1,2 т.
Кроос, Щенсны и не только. Легенды, завершающие карьеру на Евро-2024

Евро-2024 уже сейчас обещает стать грандиозным футбольным праздником. Германия принимает чемпионат и хочет быть не только сильным претендентом на выигрыш, но и организатором турнира. Но она уже, к его началу, вырывается в лидеры по количеству футболистов, которые сейчас завершат свои выступления за национальные сборные! А рядом собралась еще группа топовых персон. OBOZ.UA собрал именитых игроков, которые больше не сыграют за свои страны после этого Евро.

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Тони Кроос (Германия)

Безусловно, в первую очередь мы все вспомним Тони Крооса. Легендарный немец дошел до кондиции "теперь уж точно" и повесит бутсы на гвоздь после этого Евро. Гениальный футболист объявлял об уходе из сборной Германии в прошлом розыгрыше, когда Бундестим показала откровенно плохой результат. Но на этот раз все сложилось так, как хотелось бы многим знаменитым игрокам: тренер лично пригласил его вернуться. У Нагельсманна был откровенный разговор с полузащитником и в этом году мы точно увидим его на по меньшей мере трех матчах высшего качества.

У Крооса действительно великая карьера. 34-летний игрок на пике завершил десятилетнюю каденцию в мадридском "Реале". Он сам писал, что карьера футболиста завершится этим летом после чемпионата Европы и именно сливочные будут последним клубом. А домашний Евро-24 (на котором у его сборной есть неплохие шансы на выигрыш) станет последним крупным турниром.

Кроос, Щенсны и не только. Легенды, завершающие карьеру на Евро-2024

Это именно тот случай, когда завершение выступлений будет действительно со знаком плюс. Из клуба немец идет победителем Лиги Чемпионов (в общей сложности 4 выигрыша), неоднократным триумфатором Ла Лиги, обладателем четырех Суперкубков Испании и УЕФА. И это еще не говоря об одиннадцати трофеях во времена "Баварии", среди которых также есть победа в ЛЧ. На национальном уровне у Крооса более ста выступлений за Германию и выигрыш на ЧМ-14. Через десять лет он может добавить в свою копилку первый кубок чемпионата Европы.

Мануэль Нойер (Германия)

Не далеко отходим от Бундестим, ведь и Нойер планирует завершить карьеру! Чемпионат Европы, вероятнее всего, станет для него последним международным турниром. Сам Мануэль пока ничего об этом не говорил, но пишут о таком журналисте Bild Sport, да и возраст уже указывает на то, что пришло время уйти.

За немцев Нойер провел 118 игр и готовится добавить не менее 3 во время группового этапа. Кажется, что он играет вечность, ведь начинал аж в 2009 году! За это время было четыре чемпионата мира и три Евро; это выравнивает цифры. Мануэль – дважды бронзовый призер в Европе и победитель ЧМ-2014. Но за столь долгую карьеру действительно пришло время расплаты – источники говорят, что вопрос ухода из сборной он планирует уже давно и действительно готов сосредоточиться на другом будущем. Тогда это будет открытие долгожданной тропы возможностей для тер Штегена, ведь второй вратарь в Германии также не молод, а за 12 лет собрал всего 40 выступлений.

Кроос, Щенсны и не только. Легенды, завершающие карьеру на Евро-2024

Однако, в отличие от Крооса, 38-летний вратарь еще не заявляет о завершении карьеры вообще. Да, есть моменты, когда он уже не тянет темповность и может допускать катастрофические ошибки (как в матче с Украиной и незащитанным голом Довбика), но "Бавария" верит в лучшего полевого голкипера и не собирается от него отказываться. Там есть одиннадцать чемпионств в Бундеслиге, многочисленные внутренние кубки, а еще по два трофея Лиги Чемпионов, Суперкубка УЕФА и КЧС. В следующем сезоне конкуренция будет сильнее - вратарь должен сражаться не только с желтой "Боруссией" и "Байером", но и с "Штутгартом" и "Айнтрахтом".

Войцех Щенсны (Польша)

Не менее легендарный голкипер будет завершать свои выступления за сборную именно на Евро-24. Войцех Щенсны прочно ассоциируется с успехами Польши в последние годы – восемь десятков игр и, пожалуй, персонально важнейшая в последние годы игра против Вельса. Команда будто не была готова к решающей битве и только Войцех стоял до последнего. Отбив все удары в створ, он довел команду до серии пенальти и драматически парировал последний удар.

Щенсны действительно ставил этот матч для себя последним. Но квалификация на Евро подвинула план завершения карьеры за поляков – еще три игры у него точно будет.

"Я уйду из сборной Польши после Евро-2024. Никто не сможет убедить меня изменить это решение, моя семья уже знает о таких планах. Нет смысла начинать новый цикл с подготовкой к чемпионату мира, если я не закончу его. Стоит ли мне остаться в национальной сборной и сыграть несколько матчей Лиги наций? Думаю, лучше поручить подготовку к новым турнирам другим".
- Войцех Щенсны

Наравне с успехами в Польше он важен и для "Ювентуса": три Скудетто, три Кубка, а еще - статус лучшего голкипера Серии А. Хотя вспомните времена "Арсенала", где поляк зажег свою звезду. Говорят, что канониры хотят его вернуться. Таким образом, 34-летний вратарь может стать заменой Рамсдейлу и поиграть первым номером за бывшую лондонскую команду.

Оливье Жиру (Франция)

Еще одна известная фигура, теперь по французскому футболу. Жиру символизирует собой стремление к достижению результата, именно поэтому Оливье – лучший бомбардир в истории Франции. Он может попытаться увеличить отрыв от уносимого вдогонку Мбаппе. Конкуренция будет безумна: в заявке трехцветных восемь нападающих, и кажется, уважение от тренерского штаба Жиру получит и 57 не будет для него финальной цифрой в графе "голы за сборную". Француз сам подчеркнул, что нужно освобождать место для молодых футболистов и хочет пойти на пике, чтобы его запомнили без того лишнего сезона. Поэтому это Евро станет завершающей песней перед бутсами на гвозди.

Кроос, Щенсны и не только. Легенды, завершающие карьеру на Евро-2024

Да и на клубном уровне он тоже дошел до состояния логического завершения. Сначала спас "Милан" (где все говорили о ненадобности нападающего), Оливье отправляется за океан - о трансфере француза уже объявил клуб МЛС. "ЛА Гелекси" станет следующей, а возможно и последней остановкой для 37-летнего француза.

Его карьера – каноническая. Жиру не дошел до уровня Роналда или Месси, однако запомнится тем, что брал медали всех главных турниров. Он - чемпион мира 2018 и серебряный призер Европы 2016. Похоже, пришел тот год и тот момент, когда есть возможность в золотой кубок ЧМ и Лигу наций добавить на собственную полочку золотой кубок и европейского континента.

Лука Модрич (Хорватия)

Как ни немец, так игрок "Реала". Главная персона центра поля мадридцев тоже с высокой вероятностью этим летом завершит выступления за Хорватию. Местные СМИ еще в январе писали, что Модрич хотел выиграть несколько трофеев перед уходом из футбола. И это ему удается с дерзостью: еще одна Ла Лига, еще одна Лига Чемпионов. А теперь будет попытка выиграть Евро, ведь хорваты столько раз останавливались в шаге от желаемой победы, хоть букмекеры и не ставят их в фавориты турнира из-за груды препятствий. Самая первая из них группа смерти – за две путевки в плей-офф нужно бороться с Испанией и Италией (а еще Албанией).

Разминка уже состоялась: Хорватия в товарняках обыграла Португалию 2:1, где сам Модрич забил с пенальти. 38-летний полузащитник не провел полный матч, ведь его лучшие качества хранят в полной готовности именно к Евро. Представьте, что Лука играет за балканцев 18 лет! Не все игроки на клубном уровне достигают такой продолжительности карьеры, но Модрич неустанен. 174 игры и 24 гола, а еще – бесчисленное количество созданных моментов и номинаций на звание лучшего игрока. Все главные победы произошли с "Реалом" - 6 ЛЧ, 5 КЧС, четыре Ла Лиги, семь внутренних кубков.

Кроос, Щенсны и не только. Легенды, завершающие карьеру на Евро-2024

Но и за сборную есть две медали – серебро и бронза ЧМ. Успехов в Европе не было, и кажется, этот вопрос решаем. Если пройти группу или даже выиграть ее, то Хорватия будет готова уничтожать всех на этом Евро. Модрич снова будет капитаном и последнее Евро ему хочется запомнить самому. И даже медали турнира уже станут отличным закрытием невероятной карьеры игрока поколения.