Французы показали, что они не претенденты на победу на Евро? Тактический разбор матча Нидерланды – Франция

После игры сборной Украины мы вчера имели возможность увидеть еще одну конфетку – игру Франции против Нидерландов. И это был настоящий квест двух тактик: трехцветные испытывали игру без Мбаппе, а оранжевые проверяли, как противостоять сильным сборным в плей-офф. И в этой игре французы снова показали, что рано их поставили претендентами на победу на Евро. Почему? OBOZ.UA рассказывает о самых ярких тактических решениях главного матча пятницы.

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Стартовые составы

Нидерланды : Вербугген, Дюмфрис, де Врей, Ван Дейк, Аке, Схаутен, Симонс, Рейндерс, Фримпонг, Депай, Гакпо

Франция : Маньян, Кунде, Упамекано, Салиба, Тео Эрнандес, Чуамэни, Канте, Рабьо, Дембеле, Тюрам, Гризман

Первый тайм. Без голов, но как хорошо!

В этом матче мы могли проверить, как работает Франция в неполном составе. Зависит ли она от Мбаппе или играет без него лучше? Ведь в предыдущем матче против Австрии острота была больше всего именно от Килиана (без реализации). Фримпонг с первых же минут почти показал, что готов наказывать французов: прорвался по правому флангу и классно пробивал. В ответ Гризманн проверил реакцию Вербруггена – ставка на дальние голы этого Еврону очень велика. С первых минут обе команды показали, что им нужна путевка уже сейчас и откладывать квалификацию в плей-офф никто не собирается.

Нидерланды отчетливо выстраивали 5-4-1 в защите и масштабно выбегали в атаку. Они просто игнорировали центр поля, пытаясь через фланги прорваться вперед или пасовать через полполя в ноги. А схема Франции… на игру не приехала. Это было постоянное изменение позиций без определенной формации во всех игровых ситуациях, а если Симонс или Депай выбегали к воротам очень близко, то их хватали за руки, чтобы отсутствовали французские защитники вернулись на места. Роль главного впереди получил Гризманн и он был просто повсюду: Гризи начинал атаки от центральной линии, а через мгновение уже был готов принимать передачу у уголовного. И эта потребность в постоянном мяче на Антуана уничтожила супермомент, когда Рабьйо имел убийственный момент, но укатил.

Хотя какая там схема – Франция играла на ощущении друг друга. Канте мог не глядя отдать пас пяткой, а там уже на скорости его подбирал Упамекано. Тюрам давил на Рейндерса и находил простор для Гриманна. Салиба вообще остался единственным центрбэком и не испытывал проблем. От идеи "все на Гризи" трехцветные отказались (ненадолго) и вариативно задействовали оба фланга. В оранжевых роскошно показал себя Депай – и в атаку бегал, и в прессинге нападал. А если не было подстраховки – то уже Симонс забирал роль главного защитника на себя.

Впечатление от первого тайма – красиво и зеркально. И с тем, как действовали отдельные персоны, и с тем, как команды одновременно быстро высчитывали свои слабые места. Обе сборные показали технический футбол, атакуя волну на волну. Если же какая-то команда пробивалась на удар – это был удар действительно хороший. Но не забывайте о Меньяне и Вербруггене: голкиперы достойно конкурировали за лучший сейв тура.

Второй тайм. На каждого Канте найдется Вегхорст

Единственное, в чем французы были статистически сильнее и чем продолжили давить – владение. Но не сказать, что владение позволяло напрямую повлиять на игру. Помогал в этом Канте – он классно связывал между собой звенья защиты и нападения. Нидерланды не торопились отбирать мяч, преимуществом было качественно закрыть всех адресатов для опорника. Подопечные Кумана перешли на высокий прессинг только тогда, когда поняли, что отправить вперед только Депая не позволит выстроить хорошую атаку.

Сливать стопроцентные моменты – вот он стиль Франции в тот вечер. Когда оранжевые построили мощный подвижный автобус в истории, французы снова вернулись в формат бесконечных поисков Гризманна. Дембеле переиграл Аке, а Канте, вместо дальнего удара из свободной зоны, решил катить на Антуана. Пас точный, форвард мяча получил, но его уже закрывали и бить было максимально неудобно. Да и вратарь Вербругген так бросался на удар, что Гризманн не смог завершить момент чем-нибудь опасным. Забили нидерландцы: классный розыгрыш атаки в несколько попыток и роскошный удар Симонса. Жаль, что его отменили из-за офсайда.

Тройная замена от Кумана – попытка поймать это настроение и все же вырвать победу у французов. Оранжевый прессинг стал жестче и от Тюрама и Дембеле не было видно ничего достойного внимания. Гакпо и Депай блестяще комбинировали в центре, а чем ближе был конец игры – тем больше была паника французских игроков. До максимума хаос в команде Дешама довел Вегхорст: его появление на острие прибавило свежести, а Упамекано и Салиба получили двойное давление на свою зону, потому что их не меняли.

Последние 10 минут – эталон того, как забрать во Франции все попытки для атак. Нидерландцы снова решили закрыться и низкий блок довел ничью до логического завершения. Если соперник выходил на опасную позицию, сразу собирал на себе трех защитников, тот же Вегхорст всегда готов был броситься в ноги. Сказать, что французы ничего не могут без Мбаппе – не правда; была красивая игра, была техническая игра, была какая-то магия. Однако единственной угрозой был только Гризманн, и против него ван Дейк и де Врей персонально играли на отлично. Матч завершился 0:0 – первая нулевая игра на Евро. Наиболее закономерный результат, устраивающий только оранжевых. Для Франции это ужасающий результат старта на чемпионате.