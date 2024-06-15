Первый топ-матч Евро-2024 стал двойной драмой. Тактический обзор игры Испания – Хорватия

Первый топ-матч Евро получился достаточно насыщенным: Испания поиздевалась над Хорватией 3:0, хотя и сама могла пропускать столько же. Тотальное доминирование проигравшей команды - визитка этого матча. Как так получилось и почему все внезапно поверили в испанцев - OBOZ.UA разбирает все тактические уловки первой зарубы группы смерти Евро-24.

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Стартовые составы

Испания: Симон – Карвахаль, ле Норман, Начо, Кукурелья – Педри, Родри, Руис – Ямал, Мората, Уильямс.

Хорватия: Ливакович – Станишич, Шутало, Понграчич, Гвардиол – Модрич, Брозович, Ковачич – Майер, Будимир, Крамарич.

Первый тайм. План Испании срабатывает трижды

Минута за минутой, контроль мяча с первых же касаний переходил к Испании. Они почти сразу поселились возле чужого уголовного, отыскивая щель. От такого балканцы закрывались очень массированно, только Будимир оставался впереди, ожидая отскока. Оборонительная схема была неплохой, но как только защитников растащили из этой плотности, пришел первый опасный момент, когда Мората пробил по воротам. Осторожный старт от Хорватии в большинстве своем завершался попыткой заброса, хотя там Карвахаль прерывал его прядью на вратаря. Снова и снова Фурия Роха подхватывала мяч и пыталась найти нужную зону, в основном играя через Ямала.

А потом произошел интересный ход, полностью себя оправдающий: Испания отдала мяч. Без высокого прессинга, без давления, встречая только на собственной половине, испанцы словно хотели утомить соперника. И пламенные повели себя на этот тактический момент, активно собирая на себе фолы. Был плюс в том, что мяч наконец дошел до Ковачича и Модрича, ожидавших почти половину тайма. Возникли собственные забегания (особенно усердный был Майер), но все равно во всех зонах подстраховывал Карвахаль: даже наедине не испытывая сложностей, то и дело прерывая пас или обрезая попытку себя пройти.

Обе сборные будто боялись допустить ту роковую ошибку, которая откроет пространство для атакующих игроков оппонентов. И первая такая ошибка произошла именно у хорватов. Без креативности, но с умом Родри отдал пас на Руиса, который имел большой угол обзора и через секунду увидел огромный пробел между центрбеками балканцев. Там уже караулил Мората и пас на него, в пространство, был великолепным. Спринт нападающего, обработка мяча под удобный удар левой - и покатил мимо Ливаковича. Внезапный гол пришел ниоткуда.

Зеркальный момент сразу был от "шахматных": Ковачич, как на подиуме, прошел по центру и должен был столько времени пробить, что сам не поверил в свой успех. Удар получился хилым, Симон легко справился. И после этого подопечные Далича уплыли. Шутало, Понграчич, Брозович просто смотрели футбол, пока их накручивал Руис. В этот раз полузащитник уже сам решил агрессивно пойти на футболистов защиты – и не прогадал, сделав счет 2:0.

Все произошло именно так, как хотели испанцы. Отдать мяч Хорватии и ждать позиционный провал, провоцируя их забыть о классическом стиле жесткой защиты. Испания создала немного моментов и подытожила это Карвахалем, который свое отличное защитное выступление дополнил голом после паса Ямала.

Второй тайм. Хорватия на голову лучше, но есть нюанс

После перерыва команды вроде бы начали с 0:0, но уже без того стартового страха. Златко Далич точно нашел правильные слова для Хорватии, потому что мы увидели от балканцев больше, чем за весь старт. Фурия Роха продолжила свою линию с давлением разными флангами, тогда как защита пламенных наконец-то нейтрализовала Педри. Даже Ливакович совершил невероятный сейв, когда казалось, что Ямал уже уничтожает его четвертым голом. Вершиной этого стал пожар у ворот Симона, который вратарь усмирил, не пустив первый гол в его владение.

На усиление этой мотивации сразу вышел Перишич. Именно на это реагирует де ла Фуэнте – чтобы больше не было прорывов через центр, он выпускает Ольмо вместо Педри. Очень интересное противостояние возраста и опыта продолжилось в зоне, где зарождались атаки. На первые роли вышли защитники красных с одной стороны (особенно Карвахаль и Кукурелья) и центр "шахматных" с другой. Смелость Ковачича и Модрича позволила прижать испанцев к их уголовному и поэтому Далич постоянно бросал дополнительные силы, чтобы продолжить эту тенденцию.

Впрочем, голы так и не приходили. Испания обладала огромным гандикапом и позволила хорватам увеличивать цифры владения. Присутствие соперника у собственных ворот было контролировано, поэтому де ла Фуэнте испытывал взаимодействие игроков и наигрывал Ольмо на позиции чистого форварда. Повсюду нашелся персонально отвечавший за свою линию игрок - Родри начал лучше управлять центром, Карвахаль провел лучший матч сезона и зацементировал защиту. Симон тоже мог быть претендентом на игрока матча, но удивил с пасом и силами Родри привез себе пенальти. К отметке подошел Петкович (голкипер потянул), добивание – но судья отменяет первый гол хорватов на Евро. Дальше игра просто шла к финишу, разрушив надежды хотя бы на гол престижа после мощного тайма.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА ИСПАНИЯ – ХОРВАТИЯ

Наиграла ли Хорватия на разгром? Нет. Виновата ли Хорватия в таком поражении? Безусловно. Две грубые ошибки в защите дали испанцам оперативное пространство и они беззаботно сделали разницу в счете, от которой не собирались отказываться. 3:0 - триумф первого матча дает отличные шансы для Фурии Рохи на выход дальше. А вот Модрич упустил много шансов на плей-офф.