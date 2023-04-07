''Приезжали люди из ''Ниццы'': Луческу ответил на вопрос о карьере в ''Динамо''

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу признался, что контактировал с представителями французской "Ниццы" относительно возможности прихода в эту команду. При этом опытный румынский специалист подчеркнулся, что даже не задумывался о том, чтобы покинуть "бело-синих", несмотря на плохие результаты команды в нынешнем сезоне.

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Об этом Луческу рассказал в интервью румынскому телеканалу Prima Sport 1. По словам Луческу, он мог уйти из "Динамо" еще перед стартом сезона, но не мог так поступить, комментируя информацию СМИ, о возможной отставке из киевской команды, которая занимает четвертое место в Премьер-лиге.

"Что бы ни случилось, я ни с кем не договариваюсь. Были дискуссии, когда мы играли в Ренне. Приезжали люди из "Ниццы", но мне и в голову не приходило уезжать. Здесь, в Украине, прилагаются большие усилия для продолжения чемпионата. Когда мы играли с "Ренном", были представители "Ниццы". Я мог бы перейти в "Фенербахче" летом, но не захотел. Это не в моем характере. Я не мог оставить команду в том положении, в котором она была. Если руководство "Динамо" решит, что нужны перемены, то я уйду", – сказал Луческу.

Напомним, на минувших выходных киевское "Динамо" одержало уверенную победу над "Львовом" 2:0 на выезде. А Украинская ассоциация футбола (УАФ) дисквалифицировала лидера команды Луческу Виталия Буяльского.

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