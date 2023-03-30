УАФ дисквалифицировала Буяльского

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) наказал лидера киевского "Динамо" Виталия Буяльского за инцидент после матча 17-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге против "Днепра-1". Тогда 30-летний полузащитник сборной, будучи уже замененым, выбежал после финального свистка на поле и высказал в лицо главному арбитру Дмитрию Кривушкину все, что о нем думает.

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За это Буяльского дисквалифицировано сроком на три матча с формулировкой "за нецензурные и оскорбительные высказы

Таким образом Виталий пропустит поединки УПЛ против "Львова" (2 апреля), "Миная" (8 апреля) и "Руха" 15 апреля.

В турнирной таблице "бело-синие" идут на 4-м месте, отставая от лидирующего "Шахтера" на 9 очков.

Напомним, что на 83-й минуте в игре "Днепр-1" – "Динамо" хавбек хозяев Доминго Бланко специально наступил на ногу Буяльскому. Кривушкин не увидел тут удаления, показав аргентинцу лишь желтую карточку. Стоит отметить, что на матче работал ВАР, но это никак не повлияло на ситуацию.

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