СМИ назвали новый клуб Луческу

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу является приоритетной целью французского футбольного клуба "Ницца". Как сообщает румынское издание Prosport, Луческу несколько недель назад встретился в Польше с представителями команды с Лазурного берега.

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"Примерно две-три недели назад Луческу встречался с эмиссарами "Ниццы" в Польше. Они представили ему проект, поговорили с ним о философии клуба и сказали, что хотели бы начать сотрудничество как можно быстрее", — цитирует Prosport неназванного источника.

Луческу, чей контракт с киевским "Динамо" истекает в июне 2024 года, не стал сразу давать ответ. Он попросил у отсрочку до лета, объяснив это тем, что не хочет оставлять украинцев в разгар войны. Prosport пытался связаться с самим наставником, чтобы получить комментарий, но сделать это не удалось.

"Ницца" в настоящее время находится на 7-м месте в Лиге 1 с 44 очками. До пятой позиции, которая обеспечивает вход в еврокубки расстояние в 5 пунктов. Клуб расстался с Люсьеном Фавром в первую неделю 2023 года после того, как команда с позором выбыла из Кубка Франции, со счетом 0:1 проиграв представителю третьего эшелона.

Руководство назначила временно исполняющего обязанности тренера Дидье Дигарду, который затем сумел провести невероятную серию из 13 матчей без поражений (8 побед, 5 ничьих), в том числе сумел вывести команду в четвертьфинал Лиги конференций. (1-0, 3-1 с Шерифом Тирсаполом).

Французы считают, что договор с Луческу был бы уместным, учитывая склонность румына к работе с молодыми игроками. В "Ницце" одна из самых плодовитых академий в стране и клуб живет в основном за счет продажи футболистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный матч 19-го тура УПЛ между "Динамо" и "Зарей" завершился со счетом 0:1. Единственный гол на 83-й минуте забил Герреро.

На пресс-конференции после игры Луческу ответил на вопрос, сколько должно быть еще поражений у "Динамо", чтобы он ушел в отставку.

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