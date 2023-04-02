''Динамо'' благодаря оригинальному штрафному победила в юбилейном матче Луческу. Видео

Киевское "Динамо" в гостевом матче 19-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге победило ФК "Львов". Встреча завершилась со счетом 0:2.

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Эта игра стала 100-й для Мирчи Луческу на посту главного тренера "бело-синих". С 21 августа 2020 года "Динамо" во главе с румынским наставником добыло 57 побед, 26 раз проиграло и 17 раз сыграло вничью.

Все основные события на "Арене Львов" случились во втором тайме. Ключевой стала 52-я минута, когда гости получили право на штрафной удар метров с 19.

Столичные футболисты нестандартно подошли к исполнению. Шепелев не стал бить, а откинул влево и Владислав Ванат мощнейшим "выстрелом" прошил голкипера. Александр Рыбка видел момент удара, но не успел отреагировать.

Под занавес матча окончательную точку поставил Эрик Рамирес, отметившись вторым голом в футболке "Динамо" и первым за последние полтора года.

В турнирной таблице эта победа позволила подопечных Мирчи Михайловича набрать 36 очков и закрепиться на 4-м месте.

Как сообщал OBOZREVATEL, свой матч "Динамо" проводило без Виталия Буяльского. Лидер команды был дисквалифицирован КДК УАФ за инцидент после матча 17-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге против "Днепра-1".

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