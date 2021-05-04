При Луческу в "Динамо" стало меньше тупой физики, – жена Гусева

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
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Огнен Вукоевич и Мирча Луческу

Жена легенды "Динамо" Олега Гусева, который сейчас работает помощником главного тренера киевлян Мирчи Луческу, заявила, что ей очень нравится подход румына к тренировкам.

Она отметила, что все те, кто следит за матчами столичного клуба, не могли не увидеть положительных изменений в игре команды. По ее словам, футболисты теперь выполняют значительно меньше беговой работы.

"Сейчас мне очень нравится концепция и подход Луческу к тренировкам "Динамо". Потому что я вижу, как и все остальные, что человек пришел на работу и выполняет ее. То, что делают фанаты, мне не очень понятно, но это не мое дело. Футболисты отлично показывают себя во всех матчах. И действительно стало намного меньше этой тупой физики, когда ты тупо должен бегать до последнего, а потом вынужден оперировать себе коленные чашечки. У Луческу очень умный подход к тренировкам, он мне очень нравится", – рассказала Маша Гусева в интервью на YouTube-канале SportArena TV.

Напомним, что румынский специалист привел киевлян к досрочной победе в украинской Премьер-лиге в своем первом сезоне и вывел клуб в финал Кубка Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущий программы "Великий футбол" Александр Денисов заявил, что Луческу может покинуть "Динамо", однако его коллега Игорь Цыганык эту информацию опроверг.

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