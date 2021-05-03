Журналист сообщил о судьбе Луческу в "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу не намерен покидать столичный клуб.

Об это сообщил известный журналист Игорь Цыганык в своей авторской программе "Цыганык Live". По его словам, румынский специалист нацелен на то, чтоб добиться успеха с "бело-синими" в Лиге чемпионов.

"Много говорят о том, что Луческу может уйти из "Динамо". Но я могу гарантировать вам на 99,99%, что румын останется в команде и на следующий сезон. Сейчас у Луческу есть хорошая и сбалансированная команда, которая может спокойно готовиться к старту в Лиге чемпионов. И это будет аж в сентябре. Он видит потенциал в этой команде, видит потенциал игроков, которые сейчас выступают в "Динамо", – цитирует Луческу "Динамомания".

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" разбило полтавскую "Ворсклу" в очередном матче Премьер-лиги.