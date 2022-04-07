Президент УЕФА – о новом наказании для России: пока нет причин это делать

Президент Европейского футбольного союза (УЕФА) Александер Чеферин считает, что сейчас не актуально поднимать вопрос о прекращении трансляций турниров под эгидой Союза в Российской Федерации. По словам главы УЕФА такое дополнительное наказание для России не обсуждалось на исполкоме.

"Мы думаем, что пока нет причин это делать, но все меняется каждый день, поэтому мы увидим, что будет. Но сегодня это не стоит на повестке дня в исполкоме УЕФА. Поэтому никаких решений на этот счет нет", – сказал Чеферин.

Как сообщал OBOZREVATEL, на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) запретили демонстрировать на экране кадры войны в Украине.

Видео дня

Было удалено все, связанное с разрушениями и гибелью украинцев от нападения России. В результате осталось лишь выступление главы УАФ.

Кроме того, конгресс ФИФА утвердила русский язык, как один из шести официальных языков ФИФА. Также чиновники Международной федерации отказались включать в повестку дня вопрос об отстранении России от соревнований под эгидой ФИФА.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что признание русского языка одним из официальных языков ФИФА, является необходимой вещью. По словам чиновника, такой шаг необходимо было сделать еще 4 года назад.

Фанаты высмеяли такие слова своего соотечественника, сравнив его с мыслями наркомана.