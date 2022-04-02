Министр спорта России заявил о "значимости" РФ и получил ответку в сети

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что признание русского языка одним из официальных языков Международной федерации футбола (ФИФА), является необходимой вещью. По словам чиновника, такой шаг необходимо было сделать еще 4 года назад.

Матыцин назвала это "хорошим и позитивным сигналом".

"Это значит, что ФИФА понимает значимость российского футбола, я бы так сказал. Надеюсь, что это будет подтверждено не только признанием русского языка как официального, но и дальнейшими действиями, снятием всех ограничений для наших клубов и национальных сборных", – цитирует Матыцина Р-Спорт" .

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Фанаты высмеяли такие слова своего соотечественника, сравнив его с мыслями наркомана.

Болельщики не могут понять, в чем же на самом деле значимость их футбола и иронизируют, что видимо в том, что их единственными отстранили от всех турниров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный итальянский тренер Фабио Капелло в интервью российским СМИ отказался подводить итоги жеребьевки чемпионата мира-2022, которая состоялась накануне в Дохе.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на конгрессе ФИФА отказались демонстрировать кадры войны в Украине, который назвали "ужасным конфликтом". Кроме того, в организации не стали поднимать вопрос об исключении России.

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