Президент ФИФА двумя словами ответил про участие России на чемпионате мира по футболу-2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино отказался однозначно отвечать, будет ли участвовать сборная России на чемпионате мира по футболу 2026 года. 23-й мундиаль впервые в истории пройдет одновременно на территории трех стран Мексики, Канады и США с 11 июня по 19 июля.

"Будет видно", - заявил глава Международной футбольной федерации в общении с прессой во время Генассамблеи ООН.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года отстранил сборную России и все российские клубы от участия в соревнованиях ФИФА и УЕФА.

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В текущем году подопечные Валерия Карпова смогли провести лишь четыре товарищеских матча против Таджикистана, Узбекистана, Киргизстана, а также Катара. С катарцами футболисты из России играли 12 сентября и спаслись от унижения на последних секундах.

Свой последний официальный матч сборная РФ сыграла осенью 2021-го. В последнем туре отбора на чемпионат мира-2022 россияне проиграли сборной Хорватии (0:1).

Ранее президент Европейского футбольного союза (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что национальные команды РФ не будут выступать ни в одном турнире под эгидой УЕФА, пока российская армия ведет захватническую войну в Украине.

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