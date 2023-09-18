УЕФА сделал официальное заявление о возвращении России: названо единственное условие

Российские команды не вернутся в международные футбольные турниры до тех пор, пока оккупанты не покинут территории Украины. Таким образом, представителям страны-агрессорки грозит многолетнее отстранение от соревнований.

Об этом в интервью словенской телекомпании N1 заявил президент Европейского футбольного союза (УЕФА) Александер Чеферин. "До каких пор Россия будет исключена из европейских футбольных соревнований? До конца войны", – категорично ответил спортивный функционер.

Видео дня

При этом он выразил сожаление в связи с тем, что его организации пришлось разорвать спонсорский контракт с "Газпромом". "После начала войны на территории стадионов, за матчами на которых следят сотни миллионов людей, мы должны были показывать рекламу этой компании. Мне жаль, что так сложилось, но мы должны были это сделать. Но факт также заключается в том, что больше всего по этому поводу возмущаются ​​те, кто до сих пор покупает газ у этой самой компании", – сказал Чеферин.

Ранее вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Денис Соловьев заявил, что его страна готова в течение двух лет выйти из состава УЕФА.

Напомним, российские клубы отстранены от розыгрышей Лиги чемпионов, Лиги УЕФА и Лиги конференций, а национальная сборная – от отборочного турнира к чемпионату Европы-2024 и Лиги наций.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА вернул представителей России в свои соревнования, назначив на игру женской Лиги наций бригаду арбитров из РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!