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"Позор. Я был в шоке": Маркевич эмоционально отреагировал на решения УЕФА по России

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
2,3 т.
'Позор. Я был в шоке': Маркевич эмоционально отреагировал на решения УЕФА по России

Европейский футбольный союз (УЕФА) не ожидал, что столкнется с массовым бойкотом юношеских сборных России после решения организации вернуть представитель РФ в международные соревнования. Именно это послужило причиной отмены этого вердикта исполнительного комитета.

Такое мнение в интервью порталу Sport.ua выразил бывший тренер "Днепра" и "Металлиста" Мирон Маркевич. Легендарный украинский специалист также жестко раскритиковал президента УЕФА Александера Чеферина, который единолично решил вернуть агрессоров в турниры.

"Позор. Я был в шоке": Маркевич эмоционально отреагировал на решения УЕФА по России
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"Позор. Я был в шоке": Маркевич эмоционально отреагировал на решения УЕФА по России

"Меня настораживает, как вообще в конце сентября в повестке дня мог появиться вопрос о допуске страны-агрессорки к футбольным соревнованиям. Позор – иначе и не скажешь. Я был в шоке. Вот почему нужно провести детальное расследование. И если это была инициатива президента УЕФА, то ставить вопрос о выражении ему недоверия. Это недопустимо, когда у руля УЕФА находятся функционеры, которые не хотят видеть очевидное: российские преступники ежедневно убивают украинцев на их земле. Убежден, что в УЕФА не ожидали, что это решение вызовет такое сопротивление со стороны европейского футбольного общества, и пришлось дать, как говорится, заднюю", – сказал Маркевич.

"Позор. Я был в шоке": Маркевич эмоционально отреагировал на решения УЕФА по России

Напомним, бойкот России после первоначального решения УЕФА по юношам из РФ объявили Украина, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Швеция, Финляндия, Дания, Норвегия, Ирландия и Англия. Кроме того, шведы заявили, что не пустят россиянок на финальную часть чемпионата Европы в стране. Отмена решения о допуске национальных сборных U-17 вызвало настоящую истерику в стране-агрессорке.

"Позор. Я был в шоке": Маркевич эмоционально отреагировал на решения УЕФА по России

Как сообщал OBOZREVATEL, почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков впал в уныние после того, как УЕФА отменил свое решение о допуске сборных РФ U-17.

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