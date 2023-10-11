'Позор. Я был в шоке': Маркевич эмоционально отреагировал на решения УЕФА по России

Европейский футбольный союз (УЕФА) не ожидал, что столкнется с массовым бойкотом юношеских сборных России после решения организации вернуть представитель РФ в международные соревнования. Именно это послужило причиной отмены этого вердикта исполнительного комитета.

Такое мнение в интервью порталу Sport.ua выразил бывший тренер "Днепра" и "Металлиста" Мирон Маркевич. Легендарный украинский специалист также жестко раскритиковал президента УЕФА Александера Чеферина, который единолично решил вернуть агрессоров в турниры.

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"Меня настораживает, как вообще в конце сентября в повестке дня мог появиться вопрос о допуске страны-агрессорки к футбольным соревнованиям. Позор – иначе и не скажешь. Я был в шоке. Вот почему нужно провести детальное расследование. И если это была инициатива президента УЕФА, то ставить вопрос о выражении ему недоверия. Это недопустимо, когда у руля УЕФА находятся функционеры, которые не хотят видеть очевидное: российские преступники ежедневно убивают украинцев на их земле. Убежден, что в УЕФА не ожидали, что это решение вызовет такое сопротивление со стороны европейского футбольного общества, и пришлось дать, как говорится, заднюю", – сказал Маркевич.

Напомним, бойкот России после первоначального решения УЕФА по юношам из РФ объявили Украина, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Швеция, Финляндия, Дания, Норвегия, Ирландия и Англия. Кроме того, шведы заявили, что не пустят россиянок на финальную часть чемпионата Европы в стране. Отмена решения о допуске национальных сборных U-17 вызвало настоящую истерику в стране-агрессорке.

Как сообщал OBOZREVATEL, почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков впал в уныние после того, как УЕФА отменил свое решение о допуске сборных РФ U-17.

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