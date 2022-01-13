"Позор увольнения": экс-директор "Милана" сказал, что будет с Шевченко

Бывший директор итальянского футбольного клуба "Милана" Арьедо Брайда считает, что несмотря на все сложности Шевченко в "Дженоа", украинец с командой должны добиться успеха. Брайда не исключил, что Андрея Николаевича могут и уволить, но через это проходят все великие тренеры.

Итальянский функционер отметил, что любая тренерская работа, это тяжелый труд и у любого специалиста всегда есть риск увольнения.

"В сборной Украины у него получилось, сейчас он пробует себя в работе с клубом. Дела идут не так, как надо, но даже известные тренеры пережили такие трудные моменты, а также позор увольнения. Если у команды есть трудности с комплектацией, то непросто добиться результата", – сказал Брайда в интервью Tuttomercatoweb.

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Напомним, что судьба Шевы в "Дженоа" висит на волоске. С того момента, как он 7 ноября возглавил команду, его подопечные за 9 игр в национальном первенстве так и не смогли победить. 6 встреч в Серии А завершились поражениями.

В турнирной таблице "Дженоа" занимает предпоследнее место и отстает на пять очков от "Венеции", которая находится на спасительной 17-й позиции.

Единственные три очка Андрей Николаевич смог взять в Кубке Италии, где победил "Салернитану".

По информации различных СМИ в случае отставки тренерского штаба "Дженоа" заплатит украинцу компенсацию в 20 миллионов евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководство Польского футбольного союза рассматривает кандидатуру Андрея Шевченко на пост главного тренера сборной страны.

Квадра 24 марта сыграет с Россией полуфинал плей-офф отбора к ЧМ-2022.