Появилось видео первых эмоций Шевченко после матча с Англией на Евро-2020
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после окончания четвертьфинального матча Евро-2020 грустно обнял нападающего англичан Гарри Кейна. Момент, на котором уставший и изможденный Шева обнимает английского футболиста, выложил официальный Twitter УЕФА.
После Кейна Шевченко поздравил других игроков. Украинец подошел к Джордану Хендерсону, а затем к тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.
#EURO2020 #UKRENG ☺#ENG Kane 🫂 Shevchenko #UKR pic.twitter.com/uSo1gp6yB9— EURO 2020 🇫🇷 (@EURO2020FR) July 3, 2021
Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины в поединке 1/4 финала не смогла опровергнуть прогноз букмекеров и победить команду Англии.
Встреча в Риме завершилась со счетом 4:0 не в нашу пользу. Три мяча были забиты головой после подачи со стандартов.
Андрей Шевченко прокомментировал игру, ответив на вопрос о своей отставке.
Сергей Ребров оценил выступление сборной, отметив прогресс футболистов.
Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".