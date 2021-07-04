Появилось видео первых эмоций Шевченко после матча с Англией на Евро-2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после окончания четвертьфинального матча Евро-2020 грустно обнял нападающего англичан Гарри Кейна. Момент, на котором уставший и изможденный Шева обнимает английского футболиста, выложил официальный Twitter УЕФА.

После Кейна Шевченко поздравил других игроков. Украинец подошел к Джордану Хендерсону, а затем к тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

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Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины в поединке 1/4 финала не смогла опровергнуть прогноз букмекеров и победить команду Англии.

Встреча в Риме завершилась со счетом 4:0 не в нашу пользу. Три мяча были забиты головой после подачи со стандартов.

Андрей Шевченко прокомментировал игру, ответив на вопрос о своей отставке.

Сергей Ребров оценил выступление сборной, отметив прогресс футболистов.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".