Ярмоленко разрывает контракт с клубом Реброва и возвращается в ''Динамо'' – СМИ

Украинский нападающий футбольного клуба "Аль-Айн" Андрей Ярмоленко ведет переговоры с руководством арабской команды по досрочному расторжению контракта. Также досрочно разорвать договор с "Аль-Айном" хочет и главный тренер Сергей Ребров, сообщает Telegam-канал "ТаТоТаке".

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По информации источника, 33-летний спортсмен дал принципиальное согласие на возвращение в "Динамо". Также уточняется, что Ярмоленко вряд ли прибудет в киевский клуб одновременно с Ребровым, при этом шансы у форварда продолжить карьеру в Украине выше, чем у его тренера.

Если переход состоится зимой, Игорю Суркису придется выплатить компенсацию арабам, что говорит в пользу перехода футболиста, так как зарплата Ярмоленко является большой нагрузкой на бюджет "Аль-Айна". В случае если стороны не смогут договорится, то Андрей перейдет уже летом бесплатно.

"ТаТоТаке" утверждает, что шансы на этот переход прямо сейчас – более 50%.

Напомним, что Ярмоленко выступал в "Динамо" с 2007 по 2018 года, перед тем, как перейти в дортмундскую "Боруссию". В бело-синей футболке провел 340 матчей во всех турнирах, забив 137 голов и отдав 90 голевых передач.

За "Аль-Айн" в текущем сезоне украинец сыграл в 17 поединках, забив 7 голов и сделав 4 ассиста.

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