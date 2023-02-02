''Должен обезопасить семью'': игрок сборной возмутил украинцев словами о переходе из ''Шахтера'' в США

Бывший футболист донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов объяснил свой переход в американский "Интер" (Майами) в том числе необходимостью защитить свою семью от войны в Украине. За это 31-летнему защитнику национальной сборной досталось в сети от болельщиков, которые возмутились этими словами игрока.

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"Все знают о ситуации с войной в Украине. Я слышал звуки взрывов, их слышали мои дети, и так не должно быть. Как отец, я должен обеспечить безопасность своей семьи. Я горжусь своим мужественным украинским народом, конечно же, нашими солдатами и уверен в победе. Я хотел бы сказать огромное спасибо США за помощь и поддержку Украины", – сказал Кривцов порталу AOL.

Украинские болельщики откровенно захейтили футболиста. На странице телеканала Seatanta Sports в социальной сети Facebook они отметили, что спортсменам по непонятной причине разрешен выезд за пределы страны.

"Интересно". Сколько секунд в день, находясь в Майами, он будет гордиться мужественным украинским народом?! Ох и конь бешеный", "Кому окоп, а кому Майами. Единая страна", "Кривцов в клуб, а кум в землю", "А уже можно выезжать за границу?", "На фронте помог бы победить", "Одним можно за границу на заработки, другим нельзя? На каком правовом основании его выпустили за границу? Ведь другие мужчины тоже желают, чтобы их семьи были за границей и они вместе с ними", – пишут в комментариях пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в отношении украинского новичка лондонского "Челси" Михаила Мудрика было начато дисциплинарное расследование после того, как он угодил в расистский скандал.

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