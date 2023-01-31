Официально. Лидер сборной Украины по футболу перешел в команду Девида Бекхэма

Лидер сборной Украины и донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов подписал контракт с "Интером" из Майами, которым владеет легендарный английский экс-футболист Дэвид Бекхэм. Договор оформлен сроком на один год с опцией продления еще на год.

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Кривцов стал единственным действующим украинским футболистом в Главной лиге соккера (MLS).

"Сергей – опорный защитник, который даст ценный опыт нашей линии защиты после многих лет игры на самом высоком уровне как в клубе, так и на международном уровне; он надежный защитник в воздухе и обладает сильными лидерскими качествами, поскольку был вице-капитаном в своем предыдущем клубе. Сергей прибывает после предсезонки с донецким "Шахтером", поэтому он готов к включению в группу", — сказал главный футбольный директор и спортивный директор Крис Хендерсон.

Сам Кривцов также не сдержал эмоций.

"Я очень рад присоединиться к такому топ-клубу, как "Интер Майами", и готов приступить к работе и изменить ситуацию в Южной Флориде. Эта команда хочет добиться больших результатов, и я хочу помочь ей в этом. Я горю желанием приступить к делу и отдать все силы клубу на поле и за его пределами", — сказал Кривцов.

Клуб, который тренирует знаменитый Фил Невилл, выступает в Главной лиге соккера (МЛС), заняв в прошлом сезоне 6-е место в Восточной конференции. В плей-офф "Интер" Майами остановился на стадии 1/8 финала. Новый сезон МЛС начнется 25 февраля.

Кивцов является воспитанником запорожского "Металлурга". В Высшей лиге Украины дебютировал в апреле 2008-го. В 2010 году перешел в донецкий "Шахтер", за который провел 151 матч, забив 11 голов. Вместе с "горняками" восемь раз выигрывал чемпионат Украины, 7 раз становился обладателем Кубка страны, а в 2012 выиграл Суперкубок.

Футболку национальной сборной Украины впервые надел в 2011 году. С тех пор сыграл в 30 поединках.

Ранее Кривцов, который сломал ногу из-за гололеда, рассказал о своих проблемах в связи с оккупацией Донецка Россией. В частности, 30-летнему уроженцу Запорожья только в позапрошлом году удалось продать свою квартиру в столице Донбасса, да и то очень дешево.

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