'Пока мы еще не КНДР...' Экс-футболист 'Зенита' эпично высказался о матчах сборной России

Бывший футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Канищев сравнил Россию с Северной Кореей, выступив за проведение товарищеских матчей национальной команды с любыми соперниками. Представитель страны-агрессорки, который один сезон отыграл за харьковский "Металлист", назвал полезными спарринги подопечных Валерия Карпина.

Об этом Канищев заявил в интервью порталу "РБ Спорт". Комментируя возможное решение Международной федерации футбола (ФИФА) допустить Россию к участию в отборочном турнире к чемпионату мира-2026, он обреченно предположил, что это вряд ли произойдет.

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"Смысл в том, что сборная должна существовать. Как существовать, если только тренироваться? Пока мы еще не КНДР, хотя рвемся туда всеми фибрами души, не изолированы совсем, поэтому должны играть с теми, кто согласится стать нашими соперниками. Допуск к отборе ЧМ-2026? Нет такого вопроса, который нельзя решить. Есть вопрос цены. Все может случиться. Но, если оглянуться на сегодняшнюю политику, трудно поверить в такую возможность. Без согласия других федераций невозможно допустить России до такого турнира", – сказал Канищев.

Напомним, стало известно, что сборная России по футболу нашла "топ-соперника" для спарринга в октябре. Кроме того, команде из РФ бросила вызов одна из худших команд Африки.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские команды не вернутся в международные футбольные турниры до тех пор, пока оккупанты не покинут территории Украины.

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