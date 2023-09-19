Сборная России по футболу нашла 'топ-соперника', который согласился с ней сыграть

Сборная России по футболу свой ближайший товарищеский матч проведет с национальной командой Камеруна. Матч состоится 12 или 16 октября вероятно на "ВТБ-Арена" в Москве, сообщает в своем Telegram-канале инсайдер Иван Карпов.

Поединок на главной арене столицы в "Лужниках" сыграть не удастся – на октябрь там запланировано замена газона. Также присутствует вариант с матчем в Санкт-Петербурге либо где-то на юге России.

В комментариях российские болельщики восторженно отреагировали на новость, отметив, что в условиях сложившейся ситуации эту африканскую сборную можно назвать топ-соперником.

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Напомним, что матч Россия - Камерун должен был состоятся 15 июня в Москве, однако африканцы в последний момент отказались приезжать в столицу страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, отстранил сборную России и все российские клубы от участия в соревнованиях ФИФА и УЕФА.

В текущем году подопечные Валерия Карпова смогли провести лишь четыре товарищеских матча против Таджикистана, Узбекистана, Киргизстана, а также Катара. С катарцами футболисты из России играли 12 сентября и спаслись от унижения на последних секундах.

Свой последний официальный матч сборная РФ сыграла осенью 2021-го. В последнем туре отбора на чемпионат мира-2022 россияне проиграла сборной Хорватии (0:1).

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