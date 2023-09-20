Сборная России сыграет с командой, которую ФИФА дисквалифицировала в день вторжения РФ в Украину, – СМИ

Сборная России по футболу продолжает сталкиваться с проблемами с поисками соперников для товарищеских матчей. Из-за отказа европейцев, топовых азиатских национальных команд представители страны-агрессорки вынуждены обратиться к африканцам.

Одним из спарринг-партнеров команды Валерия Карпина может стать одна из худших сборных Африки – Кения, пишет портал Sport24. "Мы ведем переговоры с РФС о возможности проведения в октябре товарищеского матча между сборными Кении и России. Сейчас обсуждаем дату и место проведения встречи. Как только завершим переговоры и договоримся, сообщим об этом официально", – сказал генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено.

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Африканцы занимают 105-е место в мировом рейтинге и была трижды дисквалифицированы Международной федерацией футбола (ФИФА). В 2004-м году местная федерация была отстранена от соревнований на три месяца за вмешательства правительства в ее деятельность. В 2006-м по аналогичной причине страну наказали на два месяца, а 24 февраля минувшего года – на девять месяцев.

Ранее стало известно, что в октябре российская сборная может провести товарищескую встречу с национальной командой Камеруна.

Как сообщал OBOZREVATEL, главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина назвали предателем страны после его призыва к игрокам уезжать в Европу.

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