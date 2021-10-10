Петраков объяснил самую странную пресс-конференцию в истории сборной Украины

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков объяснил, что перед матчем с Финляндией дал самую странную пресс-конференцию потому, что у него не было настроения. После игры с финнами известный спортивный журналист Роман Бебех, поинтересовался у наставника, что с ним случилось.

"Один из ваших футболистов, которые стали с вами чемпионом мира, пояснил этот ваш ход на пресс-конференции, когда вы уложились в 37 слов, тем, что это был психологический такой ход, чтобы настроить команду. Потому что, много людей этого не поняли. То, что вы сделали перед игрой, что это было?" – спросил Бебех.

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Ответ Петракова был не очень многословным.

"Мне сложно рассказывать. Наверное, просто был не в духе, скажем так. Готовился на игру. Поэтому был такой неразговорчивый. Это первое. У меня есть такой термин, давайте я вам его прямо скажу – успех любит тишину", – сказал Петраков.

Как сообщал OBOZREVATEL, на позапрошлой пресс-конференции в Киеве Петраков возмутился реакцией журналистов и болельщиков.

В частности, 64-летний специалист заявил, что его якобы назвали подонком из-за невызова игрока на октябрьские матчи.

До этого в эфире "Великого футбола" Петраков рассказал о том, что Малиновский якобы отказался ехать с командой на товарищескую встречу с Чехией в сентябре.

После этого наставник "желто-синих" отказался от услуг футболиста.

Ранее сам Руслан прокомментировал конфликт с Александром Васильевичем обвинив тренера в том, что тот плел интриги за его спиной.

Из-за этого, общение с прессой перед игрой с Финляндией стало самым необычным в истории нашей сборной. Главный тренер за все время произнес всего 37 слов.