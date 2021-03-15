Первые домашние матчи Украины в отборе на ЧМ-2022 по футболу могут перенести – СМИ

Матчи сборной Украины по футболу против Финляндии (28 марта) и Казахстана (31 марта) с большой долей вероятности пройдут не во Львове на одноименной арене, а в Харькове на ОСК "Металлист".

Как сообщает со-ведущий программы "ТаТоТаке" Андрей Сенькив, причиной такой ситуации стали проблемы с подготовкой газона на стадионе. Журналист отметил, что трава на харьковском поле также оставляет желать лучшего, поэтому окончательное решение о месте проведения поединков будет принято после противостояния между "Металлистом" и "Альянсом" в Первой лиге Украины, которое запланировано на 15 марта.

Отметим, что для лучшей подготовки газона "Арены Львов" к стартовым матчам отбора на ЧМ-2022 несколько поединков УПЛ были перенесены на другие стадионы.

Напомним, что первым соперником Украины по отборочному турниру станет Франция, которая примет нашу национальную команду в Париже 24 марта. Встреча пройдет без зрителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, наставник украинской сборной Андрей Шевченко назвал расширенный состав на матчи отбора, не включив в него лидера "Динамо" Виталия Буяльского. Позже полузащитник киевлян прокомментировал свой невызов в команду.