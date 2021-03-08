Я там особой пользы не приношу, – лидер "Динамо" о невызове в сборную Украины

Лидер киевского "Динамо" Виталий Буяльский заявил, что не обижается на главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, который в очередной раз не вызвал его на ближайшие матчи национальной команды.

В интервью программе "Профутбол Digital" футболист сказал, что уже неоднократно ездил в расположение сборной, но проявить себя не смог, так как почти не появлялся на поле. Он также опроверг все возможные слухи о том, что у него может быть конфликт с наставником украинской команды.

"Я там был уже. Три-четыре года меня вызывали. Я там особой пользы команде не приношу. С Люксембургом выходил на пять минут на позицию правого защитника, с Косово вышел минут на пять-семь. Если не вызвали, то это ничего страшного. Я сконцентрирован на клубе, в котором я приношу больше пользы, чем в сборной. Я ни на кого не обижаюсь. Это футбольный момент, и я уважаю главного тренера национальной команды. Я буду болеть за нее. Никакого конфликта между нами нет. Когда мы видимся, то всегда здороваемся. У нас нормальные отношения", – рассказал о ситуации Буяльский.

Отметим, что Виталий был признан лучшим игроком "Динамо" в феврале 2021 года. Его голы помогли киевлянам выйти в 1/8 финала Лиги Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, следующим соперником столичного клуба в ЛЕ станет испанский "Вильярреал", поединок с которым состоится в четверг, 11 марта.