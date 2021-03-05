Шевченко не вызвал в сборную Украины лидера "Динамо"

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко назвал расширенный состав на стартовые матчи отбора к ЧМ-2022.

Наставник "желто-синих" решил отказаться от услуг полузащитника "Динамо" Виталия Буяльского, который находится в великолепной форме и дважды забил в ворота "Брюгге" в Лиге Европы.

Полный список игроков команды Шевченко.

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – "Шахтер"), Георгий Бущан ("Динамо"), Дмитрий Резник ("Ворскла"), Андрей Лунин ("Реал", Испания).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Виктор Корниенко (все – "Шахтер"), Виталий Миколенко, Илья мешкотно, Александр Сирота, Александр Тимчик, Александр Караваев (все – "Динамо"), Ефим Конопля ("Десна"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Евгений Коноплянка (все – "Шахтер"), Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все – "Динамо"), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба – "Ференцварош", Венгрия) Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба – "Аталанта", Италия), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия).

Нападающие: Жуниор Мораес ("Шахтер"), Артем Беседин ("Динамо"), Роман Яремчук ("Гент", Бельгия).

Напомним, что в марте сборную Украины ожидает сразу три поединка в отборе к ЧМ-2022. 24-го числа в Сен-Дени наши ребята сыграют с действующими чемпионами мира, французами, 28-го во Львове померяются силами с Финляндией, а 31-го также в столице Галичины примут Казахстан.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Франции приняли решение по присутствии зрителей на матче отбора ЧМ-2022 с Украиной.