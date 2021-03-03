Франция – Украина: принято решение по зрителям на матче отбора на ЧМ-2022 по футболу

Матч первого тура отбора к чемпионату мира 2022 года по футболу в Катаре между Францией и Украиной, который запланирован на 24 марта, пройдет на стадионе "Стад де Франс" без зрителей.

Как сообщает издание L'Equipe, Федерация футбола Франции (ФФФ) пыталась добиться присутствия ограниченного количества зрителей на трибунах, но получила отказ от местных властей. Отмечается, что другое решение считалось бы странным, поскольку в стране вскоре могут быть введены новые карантинные ограничения.

Напомним, что в октябре 2020 года Франция разгромила подопечных Андрея Шевченко со счетом 7:1 и нанесла нашей сборной самое крупное поражение в истории. Тогда команду Дидье Дешама поддерживали болельщики, которым было разрешено частично заполнить трибуны "Стад де Франс".

В отборочную группу Украины также попали Финляндия, Босния и Герцеговина и Казахстан. Стало известно полное расписание матчей.

Как сообщал OBOZREVATEL, по информации известного журналиста Игоря Цыганыка, защитник "Вулверхэмптона" из английской Премьер-лиги Максимилиан Килман решил выступать за нашу национальную команду.