Определились все возможные соперники Украины в плей-офф ЧМ-2022

Сборная Украины по футболу, добыв победу над Боснией и Герцеговиной в последнем матче отбора на чемпионат мира-2022, квалифицировалась в раунд плей-офф. Это минитурнир, состоящий из полуфиналов и финалов, который состоится весной следующего года.

Сперва 24 и 25 марта пройдут полуфиналы. Победители выйдут в финал (28 и 29 марта). 3 победителя финалов квалифицируются на чемпионат мира. Финальная часть турнира пройдет в Катаре с 21 ноября по 22 декабря.

Жеребьевка пройдет 26 ноября в Цюрихе. Сборная Украины находится во второй корзине вместе с Польшей, Турцией, Северной Македонии, Австрии (из Лиги наций) и Чехии (из Лиги наций).

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Соперником нашей сборной может стать любая команда из корзины 1: Португалия, Шотландия, Италия, Швеция или Уэльс. В этой же корзине находится и Россия, но УЕФА традиционно разводит эти сборные.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра в Зенице между Украиной и Боснией и Герцеговиной завершилась со счетом 0:2.

Счет открыл Александр Зинченко, а затем Артем Довбик удвоил преимущество.

После поединка наставник "желто-синих" Александр Петраков, комментируя матч, признался, что очень доволен работой своих подопечных.