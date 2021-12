Одноклубник Ярмоленко забил победный гол "вне законов физики". Видео

Защитник "Вест Хема" Артур Масуаку забил феноменальный гол в матче 15-го тура чемпионата Англии в Премьер-лиге. 28-летний футболист сборной Конго расписался в воротах "Челси".

На 87-й минуте при счете 2:2 Масуаку удался настолько фантастический удар, что в соцсетях его сразу же окрестили таким, что выходит за границы физики.

Получив пас от Микаила Антонио, конголезец несколько секунд размышлял, что сделать, а затем попытался исполнить передачу в штрафную.

Мяч сорвался с ноги Артура и по невероятной траектории влетел в сетку ворот.

Голкипер "Челси" Эдуар Менди видел момент удара, но словно зачарованный до последнего не реагировал. В итоге гол был засчитан, а "Вест Хэм победил 3:2.

"Сказал Артуру, что считаю этот гол отличным кроссом. Нам очень повезло, но в футболе иногда это нужно. Последние игры фортуна обходила нас стороной, но тут мы все получили обратно", – отметил после матча наставник "молотобойцев" Дэвид Мойес.

Главный тренер лондонской команды Томас Тухель назвал это "чудо-голом".

Сам защитник предложил в Twitter угадать своим подписчикам, что это было осознанный удар или пас на партнера.

So, was it a cross or was it shot ??!? 😂😂 (hint : I was as surprised as you 🤣) 👑⚒ #londonderby pic.twitter.com/qoBeNOy43Y