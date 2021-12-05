Футболист "Интера" забил невероятный гол с нулевого угла между ног голкиперу. Видео

Полузащитник "Интера" Хакан Чалханоглу отметился фантастическим ударом в 16-м туре чемпионата Италии в Серии А. 27-летний футболист сборной Турции открыл счет в игре с римской "Ромой".

На 15-й минуте матча хавбек миланцев настолько ювелирно подал угловой, что мяч, пущенный с нулевого угла, никого не коснувшись влетел в ворота.

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На своем пути кожаный снаряд пролетел через защитников, а также между ног у голкипера Руя Патрисиу.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 3:0, при этом турок принял участие и во втором забитом мяче.

На 24-й минуте Хакан сделал результативный пас на Эдина Джеко.

В чемпионате Италии "Интер" идет на 2-м месте (37 очков), отставая на один пункт от лидирующего "Милана".

"Рома" с 25 баллами пятая.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом же туре несколькими часами ранее украинский футболист "Аталанты" Руслан Малиновский отметился четвертым голом в текущем сезоне итальянского первенства. Наш соотечественник пушечным выстрелом открыл счет в гостевой игре против "Наполи".

Встреча завершилась со счетом 2:3. Победный гол на 71-й минуте забил Ремо Фойлер.

28-летний украинец вышел в стартовом составе и уже на 7-й минуте расписался в воротах Давида Оспины.