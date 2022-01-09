"Одна из самых ярких личностей". Игра Зинченко вызвала восторг в Англии

"Манчестер Сити" на своем Youtube-канале выложил небольшой фильм про украинского защитника клуба Александра Зинченко. В короткометражке рассказывается про историю истории выступлений 25-летнего футболиста с момента прихода в английскую команду и до нынешних дней.

В комментарии под видео пришли фанаты "горожан", где восторженно высказались про нашего соотечественника. Болельщики считают, что Саша незаслуженно мало получает игрового времени.

OBOZREVATEL собрал самые "залайканые" высказывания.

- Я думаю, что он действительно недооценен. Он такой разносторонний и очень трудолюбивый. Один из наших самых важных игроков в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Его нужно чаще выпускать на поле

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- Зина сильно недооценен. Он является одним из моих любимых личностей в команде. Такой скромный и всегда ждет своего шанса показать свои качества

- Мы пытались продать его раза три, а он остался, не стонет и продолжает бороться за свое место, честная игра, Зина.

- Если подумать, Зина идеально вписался в нашу команду на позицию левого защитника. Парень огонь

- Одна из самых ярких личностей в клубе, и при этом ему удается оставаться скромным, продолжая впечатлять нас. Это счастье, что он играет у нас

Как сообщал OBOZREVATEL, Зинченко перешел в "Манчестер Сити" из российской "Уфы" летом 2016 года.

С того время во всех турнирах сыграл за "горожан" 112 матчей. Забил 2 гола и отдал 9 результативных передач.

Трансферная стоимость Александра в конце года упала с 28 до 25 млн евро.

11 мая прошлого года Зинченко выиграл с "Сити" 9-й трофей в своей карьере, досрочно став чемпионом Англии. Это позволило ему повторить достижение Шевченко 16-летней давности.

Зинченко дважды выиграл АПЛ, один раз Кубок Англии, четыре раза Кубок английской лиги и один раз Суперкубок.