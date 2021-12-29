Зинченко упал в цене до уровня Цыганкова: список самых дорогих украинских футболистов

Полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский остается самым дорогим украинским футболистом. По данным на конец декабря 2021 года его стоимость составляет 30 миллионов евро.

Новую информацию опубликовал авторитетный ресурс Transfermarkt. Цена 28-летнего Малиновского остается неизменной с мая 2021-го. А вот Александр Зинченко из "МанСити" упал с 28 до 25 млн евро и сравнялся с самым дорогим футболистом нашей Премьер-лиги – вингером "Динамо" Виктором Цыганковым.

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На четвертом месте держится форвард "Бенфики" Роман Яремчук (17,5 млн), от него немного отстает Виталий Миколенко (17 млн), который находится в процессе перехода из "Динамо" в английский "Эвертон". К ним приблизился киевский защитник Илья Забарный, подняв свою цену с 11 до 13 "лимонов".

Еще два футболиста оцениваются не менее 10 миллионов: защитник "Шахтера" Николай Матвиенко и хавбек "Динамо" Николай Шапаренко. С 7,5 млн до 9 подрос динамовский вратарь Георгий Бущан, забивной форвард "Днепра-1" Артем Довбик – с 1,8 до 5 млн.

А вот ветеран Андрей Ярмоленко из "Вест Хэма" и атакующий полузащитник "Специи" Виктор Коваленко упали до 3,5 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Европе устроили охоту за джокером сборной Украины.

В чемпионате Украины форвард сборной Довбик оторвался от Цыганкова в гонке бомбардиров.