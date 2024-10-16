'Обновление документов не помогут'. Спортивный журналист, которого мобилизовали, сказал, что будет дальше происходить в Украине

Известный украинский спортивный журналист Андрей Сенькив, который в середине июня был мобилизован в Вооруженные силы Украины, в социальной сети Х (бывший Twitter) высказался о проблемах мобилизации в нашей стране. По мнению блогера, ветеранов на фронте необходимо менять, поэтому случаев, подобных тем, что случились после концерта "Океана Эльзы" в Киеве, будет все больше.

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Сенькив уверен, что самая большая проблема в том, что Украине на войне нужна пехота и "другие неприятные и опасные позиции".

"І цих неприємних позицій - найбільше у війську. Не пресслужб, не айті, не кухарів, не діловодів. Піхоти треба дох*я. А туди доїжджають обмежено придатні та 50+. Інколи - фізично здорові молоді люди, котрих там треба найбільше. До чого я веду - випадків як з концертом Океану Ельзи є і буде дох*я. Ні рекрутинг, ні оновлення документів не допоможуть. Дідів треба міняти", – написал Сенькив.

Журналист добавил, что вокруг огромное число несправедливости, коррупции, затяжек, решений.

"Ну діч - шо тут казати. Ці люди і переживають все вищеперераховане (в енному розмірі), і х*ярять в піхоті. Дехто - з 2022. Тому все зводиться до одного - дідів треба міняти. А цього логічно, шо ніхто не хоче робить", – подытожил Сенькив.

Ранее Сенькив рассказал историю, как его хотели наказать за правду про прохождения базовой военной подготовки (БЗВП). Несмотря на все документы, по которым Сенькив ограниченно пригоден, после БЗВП его все равно отправили учиться командовать механизированным взводом.

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