'Тут все в шоке'. Мобилизованный спортивный журналист рассказал, что происходит в учебке, назвав это 'армейским маразмом'

Украинский спортивный журналист Андрей Сенькив, который в середине июня был мобилизован в Вооруженные силы Украины, в социальной сети Х (бывшая Twitter) рассказал, как его направили на офицерские курсы. У Сенькива большие проблемы со зрением и согласно выводу военно-врачебной комиссии (ВВК) он может служить лишь на тыловых должностях.

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Несмотря на все документы, согласно которым Сенькив ограничено пригоден, после прохождения базовой военной подготовки (БВЗП) его все равно отправили учиться командовать механизированным взводом.

Далее приводим текст на языке оригинала. Авторский орфография и стилистика сохранены.

"Доповідаю про армійський маразм. Отож, мене, як і всіх моїх колег з БВЗП, що мали вищу освіту, наказом у примусовому порядку направили на офіцерські курси. Всі відношення, домовленості, "приїхав представник бригади", "проходиш повторне влк" - не канали. Чи хочемо ми бути офіцерами, не питали теж.

Сіли і вйо.

Перед входом в автобус була мова про якісь бпла і курси на 3 місяці. По приїзду - місяць і піхота.

При чому в кількох людей не було вищої освіти. Вони говорили про це перед від‘їздом. Але їх коледжі було інтерпретовано як вишка. І вони сіли в далеку дорогу, шоб заявити про це.

Окрема хохма - люди з придатністю виключно для тилових структур і навіть з обмеженням на вступ на офіцерські курси. Тобто, я.

Я не можу займати посаду бойового офіцера - це не тилова посада. Це є у висновку ВЛК. Тобто, я ніяк не можу таким бути. Хіба за власною згодою.

Тут всі в ах*ї з цього. Тіпа - кого і нашо нам привезли? І шо робить?

Ми вже на балансі тут, це точно. Але пишемо рапорти про перенаправлення згідно з висновком ВЛК. І на трохи підвисаємо в повітрі.

Ну, і всі, з ким спілкуюся тут і загалом - в шоці і вперше про таке чують.

Я то служить хочу. Тому і пішов у воєнкомат. Але, любі, дайте мені служить згідно моїх фізичних можливостей. Якшо в сліпого комзводу під час бою злітають окуляри чи лінзи - це ж п*зда.

Ну, і тепер про допомогу. Система намагається мене обвести навколо пальця. І на подальший адекватний розподіл я не дуже покладаюся".

В конце своего треда в соцсети Х, Андрей попросил помощи у всех военных.

"Поэтому - кому я нужен по своим навыкам и выводам ВЛК и готов включиться в борьбу - велком. Отдам сторицей. Бо непонятно, что делать. Я не против быть офицером, но по заключению ВЛК. Тыл, медиа-служба - велком", – написал Сенькив.

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